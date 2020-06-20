Энергетика
СобеседникБензин после 1 июля может резко подорожать на всех заправках страны
Стоимость бензина Аи-95 на бирже обновила исторический максимум. Повлечет ли это за собой рост розничных цен на топливо, Sobesednik.ru спросил Павла Баженова, президента Независимого топливного союза.
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Футбол
Арсенал (Тула) — Спартак 2:3
Вести.Ru 20 июня в 11:24
Происшествия
Ученый Ковалев получил 7 лет колонии за госизмену
Дело о госизмене в ЦНИИМаш Роман Ковалев был задержан и арестован летом 2019 года, Виктор Кудрявцев - за год до этого.
Интерфакс 08:02
Общество
Голикова заявила о необходимости соблюдать масочный режим даже осенью
Вице-премьер Татьяна Голикова в эфире Первого канала предупредила россиян, что масочный режим придется соблюдать даже осенью.
Газета.Ru 09:59
Общество
ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму
В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 06:09
Политика
Клишас рассказал, как Путин делает политическую систему устойчивее
По словам председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству, политическая система очень персонифицирована в настоящее время, поэтому преследуется цель построения системы конституционных органов власти, чтобы политическая система была более устойчивой.
Газета.Ru 03:04
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
Шоу-бизнес
Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
Российский актер, комик, телеведущий и в целом шоумен Гарик Харлмов опубликовал в своем Instagram пост, где объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус, звездой ситкома "Интерны" и героиней резонансной сцены в триллере "Текст".
Российская газета 10:48
Происшествия
Адвокат сообщил, за что на Верзилова составили протокол
Административный протокол о мелком хулиганстве на издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова составили за нецензурную брань, заявил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьёв.
RT на русском 07:51
Шоу-бизнес
Дочь Галкина и Пугачевой устроила показ мод в прачечной
Дочка Галкина и Пугачевой устроила целое шоу в прачечной их загородного дома. Сначала она предстала перед родными в джинсах и кроссовках.
ТВ Центр 07:11
Общество
Причастных к афере с голосованием по поправкам установили в Москве
Московская полиция установила круг причастных к мошенничеству с SIM-картами для фальсификации голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте столичного управления МВД.
Газета.Ru 10:16
Политика
Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву
Президент Хорватии Зоран Миланович отменил поездку на парад Победы в Москву. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщило посольство страны.
Известия 08:37
Политика
На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»
Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
РИА Новости 08:24
Происшествия
Очевидцы сообщили детали гибели в аварии на Бали блогера из России
Другой очевидец, живущая на Бали гражданка Украины, рассказала, что, когда она проезжала мимо, погибшая лежала на асфальте без признаков жизни.
РБК 09:34
Происшествия
В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими
Российская газета 03:26
Шоу-бизнес
Тамара Семина: «Федосееву-Шукшину интересуют только деньги и мужики»
Тамара Семина: "Федосееву-Шукшину интересуют только деньги и мужики" Актриса отреагировала на последние откровения Лидии Николаевны.
Экспресс газета вчера в 11:40
Происшествия
Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге
Российская газета 05:44
Политика
«9 тысяч слов лжи»: в Дании отреагировали на статью Путина
По утверждению автора материала, Путин написал статью о Второй мировой войне длиной 9 тысяч слов, из которых нет ни одного правдивого, все они являются ложью.
Военное обозрение 08:39
Культура
Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ вчера в 10:58
Футбол
Погребняк приступил к тренировкам с командой
Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк вернулся к тренировкам в общей группе.
Матч ТВ 09:58
Общество
Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей
Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10
Политика
Песков ответил на вопрос о портрете Путина на его диване
На вопрос журналистов, почему плакат лежит на диване, пресс-секретарь заявил, что президент может как угодно распоряжаться своим личным пространством.
РБК 06:26
Экономика
На заседании 23 июня Госдума рассмотрит отчет Банка России
23 июня Государственная Дума рассмотрит отчет Банка России за 2019 год. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
МонаВиста 10:03
Общество
На Чукотке отреагировали на желание переименовать эскимо в США
Напомним, американские СМИ сообщили, что компания Dreyer`s планирует изменить название своего мороженого «Eskimo Pie», которое якобы оскорбляет представителей коренных народов севера Канады, Аляски, Гренландии и Сибири.
ИА Красная Весна 20 июня в 08:42
Политика
Трампа обвинили в желании видеть пророссийского президента на Украине
Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в своей книге мемуаров написал, что американский лидер Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в 2018 году заявил о желании видеть на посту главы Украины пророссийского политика.
Газета.Ru 09:17
Происшествия
Родители убитой аспирантки отказались от гражданского иска к Соколову
Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 17:54 — REGNUM Родители убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска за причинение морального вреда.
REGNUM 10:54
Происшествия
Житель Москвы погиб при попытке повесить портрет Сталина
64-летний житель Москвы захотел облагородить свой подъезд портретом Иосифа Сталина. За это пенсионер поплатился жизнью.
Вести.Ru 10:12
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18