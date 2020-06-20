Энергетика
СобеседникБензин после 1 июля может резко подорожать на всех заправках страны
Стоимость бензина Аи-95 на бирже обновила исторический максимум. Повлечет ли это за собой рост розничных цен на топливо, Sobesednik.ru спросил Павла Баженова, президента Независимого топливного союза.
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Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку после поражения от «Зенита»
Известия вчера в 22:51
Экономика
Россия опередила весь мир по росту личных богатств
По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно.
Коммерсантъ 08:25
Общество
Южная Корея заявила о новой волне коронавируса
В начале мая в стране выявили резкий рост выявленных случаев заражения коронавируса.
Lenta.ru 07:18
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Коммерсантъ 05:38
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия 06:36
Происшествия
На участников массовой драки в Норильске завели уголовное дело
Позднее дознаватели Отдела МВД России по г. Норильску возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».
7 канал Красноярск 00:21
Общество
Визовые центры Великобритании в России возобновили работу
Британские визовые центры в РФ с 22 июня начинают выдачу паспортов, подача новых заявлений возможна с 29 июня.
ТАСС 08:13
Общество
Роспотребнадзор дал советы по защите детей от коронавируса
В Роспотребнадзоре дали советы родителям, как обезопасить детей в период снятия ограничений. Летом дети много времени проводят на улице.
Российская газета 06:45
Культура
Вышел трейлер киноверсии мюзикла «Гамильтон»
В YouTube опубликован трейлер экранизации мюзикла «Гамильтон». Кинотеатральная версия спектакля выйдет 3 июля.
Культуромания 05:11
Происшествия
Адвокат объяснил, почему Ефремов сел пьяным за руль
РИА Новости вчера в 22:53
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
Общество
Татарстан выходит на второй этап снятия ограничений
Татарстан вышел на второй этап снятия ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса.
Менделеевские новости 04:34
Происшествия
Ученый Ковалев получил 7 лет колонии за госизмену
Мособлсуд в понедельник приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, признав его виновным в государственной измене.
Интерфакс 08:02
Политика
Защита по делу MH17 запросит расследовать радиолокационные данные
Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины Олега Пулатова запросит продолжение расследования по радиолокационными данным, чтобы установить, находились ли истребитель или ракета поблизости с пассажирским самолетом в день трагедии, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
РИА Новости 08:15
Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
Гаджеты
Стартовало производство флагманского процессора Snapdragon 875
На минувшей неделе стартовало производство чипа Snapdragon 875.
Дни24 07:42
Общество
Nord Stream 2 должна обосновать апелляцию на решение регулятора ФРГ
Оператор "Северного потока-2" компания Nord Stream 2 AG должна до 15 сентября обосновать свою апелляцию на решение Федерального сетевого агентства ФРГ отказавшему газопроводу в освобождении от требований обновленной Газовой директивы ЕС.
Российская газета 07:18
Политика
Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
РИА Новости вчера в 06:50
Авто
Кроссовер Cupra Ateca обновился и стал быстрее
Вслед за кроссовером Seat Ateca обновилась и его «заряженная» версия, продающаяся под брендом Cupra.
Motor 07:47
Здоровье
Из Барнаула коронавирус «уходит» в районы Алтайского края
В Барнауле зафиксировано снижение количества зараженных коронавирусом. При этом в раойнах края наблюдается обратная тенденция.
Evo-rus.com 07:48
Наука
Коронавирус может выживать в речной воде до 25 дней
Медики из Британии и Польши проследили за тем, как коронавирус нового типа ведет себя при попадании в воду, а также оценили опасность употребления неочищенной воды в двух десятках стран.
ТАСС Наука 06:46
Политика
Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа
Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
Общество
ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму
В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 06:09
Биатлон
На пост главы СБР выдвинут Дмитрий Васильев
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поборется за пост главы Союза биатлонистов России. Об этом сообщает агентство «Весь спорт».
Bookmaker-ratings.ru 08:08
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 20 июня в 02:38
Политика
Посол назвал фото США с консультаций с Россией в Вене постановочным
Российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности в понедельник проходят в Вене, российскую делегацию возглавляет замглавы МИД России Сергей Рябков, американскую - спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
РИА Новости 08:11
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве иностранного студента в Волгограде
RT на русском вчера в 09:21