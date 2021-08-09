COVID-19 в скором времени станет "принципиально иным заболеванием", превратившись, как и другие коронавирусы, в еще одну причину простуды, такое мнение в своей статье в журнале Spectator выразил профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер.
Возможность вступления в программу была доступна до 31 декабря 2014 г. Государственные денежные средства начислялись пропорционально взносам гражданина, который застрахован, по принципу «1000 на 1000», максимальный вспомогательный размер выплаты составлял 12 тыс. руб. ежегодно, минимальный – 2 тыс. руб.
По данным следствия, в деревне Панарино находившийся в состоянии алкогольного опьянения местный житель 1952 года рождения выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью на руках.