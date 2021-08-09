Будьте в Плюсе

Бензин в Челябинской области с начала года подорожал на 7,5%

Аналитики подсчитали, какой объем топлива могут позволить себе купить на среднемесячную зарплату жители разных городов.
Аргументы недели
В Чукотском автономном округе, Магаданской области и Ненецком автономном округе — более 1,5 тыс. литров в месяц.
РБК
Еще в шести регионах стоимость бензина АИ-92 была ниже 44 рублей за литр.
ПРАЙМ
В среднем в России можно купить 1014 литров бензина на среднемесячную зарплату.
Вечерняя Москва

С чего всё началось

Больше всего бензина на свои зарплаты могут купить жители столицы и северных регионов России

Как отмечалось выше, минимальная стоимость бензина АИ-92 в середине июля 2021 года зафиксирована в Челябинской области (42,74 рубля за литр).
РИА Новости17:14

Подробнее о событии

Аналитики назвали регионы с самым доступным бензином

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Больше всего бензина на свои зарплаты могут купить жители столицы и северных регионов России

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