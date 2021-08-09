Британский профессор Хантер предрек превращение COVID-19 в «еще одну простуду»

COVID-19 в скором времени станет "принципиально иным заболеванием", превратившись, как и другие коронавирусы, в еще одну причину простуды, такое мнение в своей статье в журнале Spectator выразил профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер.