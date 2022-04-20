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Бензин в Германии в марте подорожал на 42%

Стоимость моторного топлива в Германии демонстрирует максимальный годовой прирост за последние 50 лет.
Агентство нефтегазовой информации
Destatis проанализировало динамику "цен на заправках" Германии начиная с топливного кризиса на Западе, вызванного резким ростом нефтяных цен 1973-1974 годов, пишет РИА Новости.
Агентство нефтегазовой информации
Причиной такого стремительного роста цен стали проведение Россией специальной военной операции на Украине и продолжающаяся пандемия коронавируса, — отметили
 в статистическом ведомстве.
News.ru
В среднем же моторное топливо подорожало за год на 47,4%.
РИА Новости

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