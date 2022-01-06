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Экономист Баженов предупредил граждан в РФ о подорожании бензина на 10% в 2022 году

Как пишут
 «Известия», эксперты уже спрогнозировали подорожание бензина на 8-10% или же пять рублей за 1 литр в 2022 году.
Live24
Ожидаемый скачок в цене бензина связан с ростом инфляции и с увеличением издержек бизнеса, пишут «Известия».
Lenta.ru
В 2021 году рост цен на топливо почти сравнялся с инфляцией и составил немногим более восьми процентов, согласно данным Росстата.
Lenta.ru
В числе основных факторов воздействия на рынок нефтепродуктов также по-прежнему остаются мировые цены и фискальная политика государства по отношению к ТЭК, отметил член комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич.
Экономика сегодня

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