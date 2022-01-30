РИА НовостиБензин в России со средней ценой 51,3 рубля за литр стал вторым по дешевизне в ЕвропеНаиболее низкие цены на бензин в абсолютных цифрах и без привязки к зарплате граждан из всех 32 стран Европы, по которым рассчитан рейтинг, в Казахстане.РИА НовостиНа втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 51,3 рубля за литр.РИА НовостиДалее следуют Финляндия, Дания, Норвегия и Швеция, где литр бензина стоит дороже 150 рублей.Российская газетаАбсолютно во всех странах, участвующих в рейтинге, цены на бензин выросли.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаФАНИзвестияГазета.RuТелеканал 360°МИР 24VSE42.RUКомсомольская правдаЦарьградПодробнее о событииРИА Новости: бензин в России стал вторым по дешевизне в ЕвропеRT на русском19:30Бензин в России со средней ценой 51,3 рубля за литр стал вторым по дешевизне в ЕвропеРИА Новости16:56Самое цитируемоеБензин в России стал вторым по дешевизне в странах Европы по новому рейтингуТелеканал 360°16:51Российский бензин оказался вторым по дешевизне в ЕвропеРЕН ТВ17:49Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензинаРоссийская газета17:23РИА Новости: Украина заняла последнее место в рейтинге стран Европы по доступности бензинаLenta.ru16:55Цены на бензин в РФ оказались одними из самых низких в ЕвропеURA.Ru18:03Показать ещёОценить1,3KПоделиться