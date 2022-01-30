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Бензин в России со средней ценой 51,3 рубля за литр стал вторым по дешевизне в Европе

Наиболее низкие цены на бензин в абсолютных цифрах и без привязки к зарплате граждан из всех 32 стран Европы, по которым рассчитан рейтинг, в Казахстане.
РИА Новости
На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 51,3 рубля за литр.
РИА Новости
Далее следуют Финляндия, Дания, Норвегия и Швеция, где литр бензина стоит дороже 150 рублей.
Российская газета
Абсолютно во всех странах, участвующих в рейтинге, цены на бензин выросли.
РИА Новости

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РИА Новости: бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе
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Бензин в России со средней ценой 51,3 рубля за литр стал вторым по дешевизне в Европе
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