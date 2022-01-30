Как уточняет пресс-служба, посетители и сотрудники зоопарка пытались помешать женщине, но им это не удалось, в результате ребенок упал к хищнику с высоты почти 5 м. Сообщается, что кавказский бурый медведь по кличке Зузу следил за действиями женщины лежа в вольере, когда та намеревалась бросить ребенка.
Профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев рассказал, с какими необычными последствиями сталкиваются пациенты, переболевшие омикрон-штаммом COVID-19.
В текущем 2022 году в России пенсии подняли на 5,9%, основываясь из прогноза по инфляции на 2021 год, который составлял около 4%. Однако фактическая инфляция значительно превысила прогноз, поэтому, пояснила агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина, было принято проиндексировать выплаты на 8,6%.