Как уточняет пресс-служба, посетители и сотрудники зоопарка пытались помешать женщине, но им это не удалось, в результате ребенок упал к хищнику с высоты почти 5 м. Сообщается, что кавказский бурый медведь по кличке Зузу следил за действиями женщины лежа в вольере, когда та намеревалась бросить ребенка.