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Бензин в России со средней ценой 51,3 рубля за литр стал вторым по дешевизне в Европе

Наиболее низкие цены на бензин в абсолютных цифрах и без привязки к зарплате граждан из всех 32 стран Европы, по которым рассчитан рейтинг, в Казахстане.
РИА Новости
Третье место у Белоруссии, где литр бензина в среднем стоит около 61 российского рубля за литр.
РИА Новости
Самым доступным в Европе бензин оказался для жителей Люксембурга.
ПРАЙМ
Абсолютно во всех странах, участвующих в рейтинге, цены на бензин выросли.
РИА Новости

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РИА Новости: бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе
RT на русском19:30
Бензин в России со средней ценой 51,3 рубля за литр стал вторым по дешевизне в Европе
РИА Новости16:56
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Бензин в России стал вторым по дешевизне в странах Европы по новому рейтингу
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Газета.Ru18:01
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Цены на бензин в РФ оказались одними из самых низких в Европе
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