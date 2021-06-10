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Бензин в России за неделю подорожал на 11 копеек

Средняя розничная цена на бензин в России за неделю с 31 мая по 7 июня увеличилась на 11 копеек — до 47,93 рубля за литр, при этом в лидерах роста оказался Аи-98, который подрожал сразу на 19 копеек, свидетельствуют материалы Росстата.В источнике

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Суд оправдал бывшего саратовского депутата по делу о мошенничестве

Ленинский районный суд Саратова в четверг оправдал бывшего депутата областной думы Андрея Беликова, который обвинялся в особо крупном мошенничестве и коммерческом подкупе, сообщила пресс-служба суда.
РИА Новости10:03