Бензин в России за неделю подорожал на 11 копеек
Средняя розничная цена на бензин в России за неделю с 31 мая по 7 июня увеличилась на 11 копеек — до 47,93 рубля за литр, при этом в лидерах роста оказался Аи-98, который подрожал сразу на 19 копеек, свидетельствуют материалы Росстата.В источнике
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