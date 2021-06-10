Средняя розничная цена на бензин в России за неделю с 31 мая по 7 июня увеличилась на 11 копеек — до 47,93 рубля за литр, при этом в лидерах роста оказался Аи-98, который подрожал сразу на 19 копеек, свидетельствуют материалы Росстата.

RT на русском RT на русском Om1.ru ГТРК Липецк ФАН Вести-Томск РИА ОмскИнформ Сиб.фм ZAB.RU Орловские новости