Энергетика
Комсомольская правдаБензин в России может упасть в цене до конца года
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, отвечая на вопрос РБК в Белом доме, рассказал, что к концу года россиян ожидает сезонное падение цен на бензин и дизельное топливо, а рост цен по итогам года не должен превысить пределов инфляции.
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Политика
Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России
Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
Футбол
Определились 16 из 24 участников Евро-2020
По итогам девятого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года определились 16 из 24 участников финальной стадии турнира.
Происшествия
Человек погиб в аварии на западе Москвы
Пресс-служба столичной Госавтоинспекции подтвердила, что в результате аварии на западе Москвы погиб человек.
Автоспорт
Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Бразилии»
Пилот Макс Ферстаппен («Ред Булл») стал первым в квалификации «Гран-при Бразилии».
Происшествия
В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что глава АО «Укрэксимбанк» Александр Гриценко был задержан сотрудниками ведомства, а не похищен, как сообщали СМИ.
Общество
Кардиолог прокомментировал смерть политика Исаева
О смерти Никиты Исаева сообщила его помощница Алина Жестовская.
Происшествия
В общежитии в Киеве прогремел взрыв
В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
Культура
Михалков назвал любовь и сострадание русским культурным кодом
Культурный код русского человека основывается на любви и сострадании, убежден председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков.
Происшествия
Водитель автомобиля убил ножом пешехода в Мытищах
Водитель автомобиля в Подмосковном городе Мытищи напал с ножом на пешехода и убил его.
Общество
Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии
Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Политика
Сотни тысяч жителей Праги вышли на акцию против премьера Чехии
Спорт
Опубликован состав сборной России по биатлону на стартовые этапы КМ
Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) назвала список спортсменов, которые вошли в состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира.
Политика
США ввели санкции против главы МВД Кубы
США включили в санкционные списки министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарилья за "причастность к нарушению прав человека" в Венесуэле, говорится в распространенном в субботу сообщении госдепартамента.
Экономика
Россияне стали реже гасить кредиты досрочно
В 2019 году доля досрочно погашенных кредитов в общем объеме закрытых ссуд оказалась самой низкой как минимум за шесть лет, следует из данных, которые РБК предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ, консолидирует информацию о кредитах более 98 млн заемщиков).
Происшествия
Автомобиль с двумя детьми упал в реку Фонтанку в Петербурге
Автомобиль с мужчиной и детьми упал в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
СК проверит инцидент на лекции историка Соколова
Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Авто
Nissan отзывает 450 тысяч автомобилей по всему миру
Кино
«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате
Сборы фильма «Джокер» в мировом прокате превысили рекордную сумму в миллиард долларов.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной
Шоумен Дмитрий Шепелев опубликовал в своем Instagram первое фото с новой избранницей, дизайнером Екатериной Тулуповой.
Политика
Из-за проблем с сердцем госпитализирован президент Сербии
Президент Сербии Александр Вучич был госпитализирован из-за проблем с сердцем.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк прервала обет молчания
Дочь Анастасии Заворотнюк прервала обет молчания Дочь знаменитости впервые за долгое время вышла на связь.
Политика
Явка на досрочное голосование в Белоруссии составила 35%
Явка на досрочное голосование на парламентских выборах в Белоруссии составила 35%, 16 ноября сообщается на сайте ЦИК республики.
Футбол
Бубнов: как правило, с большими командами мы играем не лучшим образом
По сути, бельгийцы играли относительно в свою силу лишь в первом тайме.
Происшествия
В Сан-Диего в результате стрельбы погибли трое детей
В Сан-Диего (штат Калифорния) результате обстрела жилого дома в районе Paradise Hills погибли пять человек, включая троих детей.
Шоу-бизнес
Айза Анохина вернула мужу 15 миллионов рублей
Российская рэп-исполнительница и телеведущая Айза Анохина призналась, что вернула мужу Дмитрию 15 миллионов рублей, которые он ранее инвестировал в ее проект.
Происшествия
На Кубани похоронили Анастасию Ещенко
Наша редакция еще раз выражает соболезнования близким и родственникам Анастасии Ещенко и очень надеется, что в связи с участившимися случаями распространения в сети запрещенных к публикации фотографий, к ответственности будут привлечены все те люди из правоохранительной системы, кто очерняет ее работу вот такими циничными "сливами" фото убитых и погибших людей в Санкт- Петербурге.
Фигурное катание
Трусова выиграла московский этап Гран-при, Медведева стала второй
Трусова шла второй после короткой программы, однако в произвольной она стала лучшей с результатом 160,26 балла.