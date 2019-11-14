Энергетика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаБензин в России может упасть в цене до конца года

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, отвечая на вопрос РБК в Белом доме, рассказал, что к концу года россиян ожидает сезонное падение цен на бензин и дизельное топливо, а рост цен по итогам года не должен превысить пределов инфляции.
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