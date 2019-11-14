Энергетика
Комсомольская правдаБензин в России может упасть в цене до конца года
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, отвечая на вопрос РБК в Белом доме, рассказал, что к концу года россиян ожидает сезонное падение цен на бензин и дизельное топливо, а рост цен по итогам года не должен превысить пределов инфляции.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:23, Ашберн
Гаджеты
Vivo презентовала смартфон S5 с квадрокамерой
Музыка
Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади
Футбол
Президент федерации заявил, что Бензема не вернется в сборную Франции
Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что нападающий «Реала» Карим Бензема никогда не вернется в национальную команду.
Игры
X019: Microsoft, наконец, показала игровой процесс Age of Empires IV
Age of Empires IV была анонсирована два года назад — помимо рекламного ролика, с тех пор публика, по сути, больше ничего не видела и не слышала об этом наследнике известной стратегической серии.
Происшествия
В общежитии в Киеве прогремел взрыв
В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
Происшествия
СК проверит инцидент на лекции историка Соколова
Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Политика
Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России
Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
Шоу-бизнес
Шепелев опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной
Отец сына скончавшейся певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал совместный снимок со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой.
Футбол
Сборная России уступила Бельгии со счетом 1:4
Сборная России по футболу 16 ноября уступила национальной команде Бельгии со счетом 1:4 в матче отборочного турнира чемпионата Европы – 2020.
Культура
Дмитрий Медведев едет в Петербург на культурный форум
VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 14 по 16 ноября.
Экономика
Строительство паромов для связи материка с Сахалином подорожало на 4 млрд рублей
Расходы Амурского судостроительного завода (входит в госхолдинг «Объединенная судостроительная корпорация», ОСК) на строительство двух грузопассажирских паромов превысят сумму контрактов, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и два человека, близких к Минтрансу.
Политика
Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой
Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
Космос
Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови
Длительные космические полеты могут быть весь опасными для здоровья космонавтов.
Музыка
За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Технологии
Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом
Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.
Единоборства
Боец UFC вышел на взвешивание в образе Джокера
Бразильский боец UFC Маркус Перес пришёл на процедуру взвешивания в образе известного киногероя Джокера, чем удивил своих поклонников.
Хоккей
«Динамо» и «Авангард» назвали составы на матч КХЛ в Минске
Хоккей
Свечников забил победный гол «Каролины» в матче с «Миннесотой»
Гости победили в овертайме со счетом 4:3. Автором победного гола стал Андрей Свечников. Форвард был признан первой звездой матча.
Авто
Chery показала дизайн флагманского кроссовера Exeed VX
Компания Chery опубликовала первые официальные изображения нового кроссовера Exeed VX.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе
В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Происшествия
В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале
Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
Авто
Ferrari представила новое купе Ferrari Roma
Ferrari Roma останстили 3,9-литрового Twin-Turbo V8 Ferrari мощностью 612 лошадиных сил и 561 фунт-фут (760 ньютон-метров) крутящего момента.
Политика
В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
Кино
«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате
Сборы фильма «Джокер» в мировом прокате превысили рекордную сумму в миллиард долларов.
Происшествия
Проводить Анастасию Ещенко вышла вся станица
В Краснодарском крае вся Старовеличковская станица вышла проводить в последний путь аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, которую убил в Санкт-Петербурге бывший доцент этого университета и ее возлюбленный Олег Соколов.
Общество
В Киеве жители дома из-за отсутствия отопления перекрыли дорогу
Жители одного из домов Киева перекрыли дорогу из-за отсутствия в квартирах отопления, передает «Киев оперативный».
Происшествия
Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области
Беспилотный военный авиационный комплекс «Орион» потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в Рязанской области.