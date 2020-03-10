Энергетика
Вести.RuБензин в России не подешевеет из-за обвала цен на нефть
Обвал мировых цен на нефть не порадует российских автомобилистов: бензин от этого в России дешевле не станет. Вызвано это особенностями регулирования отрасли. Всего за ночь 9 марта котировки цен на нефть Brent упали на 30% - до $31 за баррель.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 01:37, Ашберн
Комментарии
Происшествия
На Шелковичной юный водитель без прав насмерть сбил пешехода
В Саратове вчера вечером, 10 марта, ВАЗ-2110 насмерть сбил пешехода.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО
Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
Технологии
Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей
Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ», находится в ведении Роскомнадзора) разместил на портале госзакупок информацию о заказе на проведение исследования устройства децентрализованных сетей и интернета вещей (Internet of Things, IoT).
Происшествия
В Красноярском крае возобновили поиски пропавших при прорыве дамб
Экономика
Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля
Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Спорт
Олимпиаду-2020 в Токио могут перенести на два года из-за коронавируса
Олимпийские игры 2020 года, которые должны состояться летом в Токио, находятся под угрозой срыва из-за мировой эпидемии китайского коронавируса.
Спорт
Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира
Шоу-бизнес
Тимати показал свои руки без татуировок
Отечественный рэп-исполнитель Тимати продемонстрировал поклонникам, как его руки выглядят без многочисленных татуировок.
Здоровье
Эксперты оценили падение продаж гомеопатии в России
Как и где врачи прописывают гомеопатические средства, почему от "сахарных шариков" не спастись даже в платных клиниках, и как подействовал на гомеопатический рынок России знаменитый меморандум РАН - в материале "Газеты.Ru".
Общество
В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении MH17
Суд решил отложить слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года до понедельника 23 марта, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании во вторник.
Футбол
«Аталанта» и «Лейпциг» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов
Ранее "Аталанта" победила "Валенсию" со счетом 4:1 Германский "Лейпциг" победил английский "Тоттенхэм" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и также вышел в четвертьфинал турнира.
Политика
Байден лидирует на праймериз сразу в пяти из шести штатов
Бывший вице-президент США Джо Байден лидирует на праймериз сразу в пяти из шести штатов, об этом 11 марта сообщает Fox News.
Авто
Автокомпании представили новинки вне легендарного автосалона
По причине вспышки коронавируса производители автомобилей показали свои новинки вне легендарного автосалона в Женеве.
Экономика
АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России
Рейтинговое агентство АКРА сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России.
Политика
Трамп не приедет на День Победы в Москву
Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств.
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Здоровье
Названы способы предотвращения рака толстой кишки
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".
Кино
Сериал «Сваты» покинула Людмила Артемьева
В ближайшем будущем на экраны выйдет седьмой сезон сериала «Сваты».
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Происшествия
Два человека погибли при крушении самолета в Колумбии
Здоровье
Коронавирус может стать хроническим заболеванием
Ученые предположили, что заболевание коронавирусом COVID-19 может переходить из активной формы в хроническую.
Кино
Критики рассказали о новом фэнтези от Disney «Мулан»
Происшествия
Вооруженный преступник пытался ограбить в Мехико выходца из России
Вооруженный пистолетом преступник во вторник, 11 марта, попытался совершить разбойное нападение на выходца из России в районе Куаутемок в центре Мехико.