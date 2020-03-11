Энергетика
Вести.RuБензин в России не подешевеет из-за обвала цен на нефть
Обвал мировых цен на нефть не порадует российских автомобилистов: бензин от этого в России дешевле не станет. Вызвано это особенностями регулирования отрасли. Всего за ночь 9 марта котировки цен на нефть Brent упали на 30% - до $31 за баррель.
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Энергетика
Мировые цены на нефть растут более чем на 3%
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,9%, до $38,66 за баррель.
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Стали известны составы «Валенсии» и «Аталанты» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Резкое понижение температуры и осадки в виде снега ожидаются на европейской территории России во второй половине текущей недели, поэтому надеяться на завершение холодов в этом регионе пока преждевременно, сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.