Энергетика

Вести.RuВести.RuБензин в России не подешевеет из-за обвала цен на нефть

Обвал мировых цен на нефть не порадует российских автомобилистов: бензин от этого в России дешевле не станет. Вызвано это особенностями регулирования отрасли. Всего за ночь 9 марта котировки цен на нефть Brent упали на 30% - до $31 за баррель.
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Бензин в России не подешевеет после обвала нефтяных котировок

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