Обвал мировых цен на нефть не порадует российских автомобилистов: бензин от этого в России дешевле не станет. Вызвано это особенностями регулирования отрасли. Всего за ночь 9 марта котировки цен на нефть Brent упали на 30% - до $31 за баррель.

Бензин в России не подешевеет из-за обвала цен на нефть

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