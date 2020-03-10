Энергетика
Car.ruБензин в России не подешевеет после обвала нефтяных цен
На внешних рынках нефтяная цена снизилась почти на треть, но из-за особенности механизма регуляции цены, в России стоимость на бензин не снизится. Избыток прибыли от продажи бензина на отечественном рынке нефтяные компании заплатят в бюджет.
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