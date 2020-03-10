Энергетика
Car.ruБензин в России не подешевеет после обвала нефтяных цен
На внешних рынках нефтяная цена снизилась почти на треть, но из-за особенности механизма регуляции цены, в России стоимость на бензин не снизится. Избыток прибыли от продажи бензина на отечественном рынке нефтяные компании заплатят в бюджет.
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В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
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Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением
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РБК: от досрочных выборов в Госдуму отказались в последний момент
Поправка о досрочных выборах обсуждалась 10 марта в Госдуме. Идею об этом поддерживали в ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».
Политика
Путин прокомментировал ситуацию на мировых рынках
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В Санкт-Петербурге педофил напал на 12-летнюю школьницу в примерочной торгового центра «Галерея».
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Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
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В Магнитогорске школьник умер на уроке
СК поясняет, что, по предварительным данным, школьник почувствовал ухудшение здоровья во время урока.
Авто
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Компания Hyundai опубликовала первый тизерный видеоролик о седане Elantra нового поколения.
Футбол
Источник: футбольные клубы Москвы примут решение о допуске зрителей
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Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
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Спорт
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Ранее в Госдуме отреагировали на победу Большунова в общем зачете Кубка мира.
Общество
Игровую выставку E3 2020 отменили
Разные источники, ссылаясь на слова организаторов Electronic Entertainment Expo (E3) сообщили, что игровую выставку в этом году отменили.
Экономика
АКРА предупредило о повышенной вероятности финансового кризиса
В методологии АКРА переход индекса выше отметки 2,5 пункта означает повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно является предвестником перехода в фазу кризиса.
Энергетика
Силуанов заявил о готовности России к обвалу цен на нефть
После переговоров СМИ сообщили о намерении Эр-Рияда увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
В Роспотребнадзоре порекомендовали не пользоваться общественным транспортом в час пик.
Политика
Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нанесет еще более мощный удар, чем ранее, если Дамаск не перестанет нарушать режим тишины в Идлибе.
Политика
Путин заявил о желании США управлять Украиной за счет России
США пытаются обеспечить существование Украины за счет Российской Федерации.
Музыка
Группа «Время и Стекло» заявила о распаде
Происшествия
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Четыре человека пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи.
Общество
Харви Вайнштейн предлагал убить Дженнифер Энистон
Экономика
Экономист призвал не торопиться с прогнозами на повышение цен
Экономист Андрей Марголин предположил, что на фоне падения рубля повышения цен может не произойти, поэтому не стоит торопиться с резкой скупкой недвижимости и бытовой техники.
Общество
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Общество
«Коммерсантъ» узнал о сокращении запасов устройств Apple в России
Резкое повышение спроса на технику Apple привело к сокращению складских запасов iPhone и к проблемам с розничной доступностью iPad, часов Apple Watch и наушников, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в крупных розничных продавцах Apple.
Энергетика
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки
Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco увеличит предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки.