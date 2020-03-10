Энергетика

Car.ruCar.ruБензин в России не подешевеет после обвала нефтяных цен

На внешних рынках нефтяная цена снизилась почти на треть, но из-за особенности механизма регуляции цены, в России стоимость на бензин не снизится. Избыток прибыли от продажи бензина на отечественном рынке нефтяные компании заплатят в бюджет.
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Бензин в России не подешевеет после обвала нефтяных котировок

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Бензин в России не подешевеет из-за обвала цен на нефть

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Цены на нефть рухнули, стоимость бензина в России – нет

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Нефть подешевела. Бензин продолжит дорожать. Почему так?

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СМИ: Россия стала исключением в мировом падении цен на бензин

VSE42.RUвчера в 22:46

Бензин в России не подешевеет после обвала нефтяных цен

Car.ru04:00

Плохие новости для автомобилистов: бензин не подешевеет

PrimaMedia.ru02:42
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Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
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Следствие установило ещё одного гражданина Украины, причастного к нападению на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году.
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Группа Little Big отложила презентацию песни для «Евровидения» по «неизвестным причинам».
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Россия ответила на заявление Эрдогана об уничтоженных «Панцирях»

Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении восьми зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» в Сирии турецкими беспилотниками не соответствуют действительности.
Lenta.ru вчера в 14:05
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Названы последствия падения курса рубля для россиян

Уже сегодня говорят о значительном росте цен на некоторые товары Курс рубля рухнул после обвала нефти, что грозит россиянам неприятными последствиями.
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По делу проходят Андрей Толкачев, Юрий Корный и Андрей Кептя, которых обвиняют в теракте и участии в террористическом сообществе.
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Гузеева обнаружила бывшую возлюбленную героя и отменила итоги шоу

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Путин рассказал об отношениях с президентами США

Со всеми главами Америки лидер России имел конструктивный диалог. Владимир Путин рассказал об отношениях с президентами США.
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«Аталанта» и «Лейпциг» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Германский «Лейпциг» победил английский «Тоттенхем» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и также вышел в четвертьфинал турнира.
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В стихотворении Шнуров высказал предположение, что вся затея с поправками в Конституцию была организована именно для того, чтобы Путин смог сохранить за собой пост.
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Не ездить на общественном транспорте в час пик призвал Роспотребнадзор

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Китайские ученые назвали «слабое» место у коронавируса

Ученые из китайского Университета Сунь Ятсена смогли обнаружить «слабое» место у нового коронавируса.
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У сотрудников двух команд Формулы-1 заподозрен коронавирус

У одного работника команды Формулы-1 "Макларен" и двух сотрудников "Хааса" обнаружены признаки коронавируса.
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Байден лидирует на праймериз Демократической партии США

В США прошел еще один крупный этап избирательной кампании, так называемый "супервторник II" - предварительные выборы состоялись одновременно в шести штатах: Айдахо, Вашингтоне, Миссури, Миссисипи, Мичигане и Северной Дакоте.
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Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, который направлен на развитие гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП).
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Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ», находится в ведении Роскомнадзора) разместил на портале госзакупок информацию о заказе на проведение исследования устройства децентрализованных сетей и интернета вещей (Internet of Things, IoT).
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Как работают Яндекс.Новости?
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