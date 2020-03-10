Энергетика
Car.ruБензин в России не подешевеет после обвала нефтяных цен
На внешних рынках нефтяная цена снизилась почти на треть, но из-за особенности механизма регуляции цены, в России стоимость на бензин не снизится. Избыток прибыли от продажи бензина на отечественном рынке нефтяные компании заплатят в бюджет.
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Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»
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АКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
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Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский
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Госдума приняла закон о поправках в Конституцию
Госдума приняла в третьем чтении президентский закон о поправках в Конституцию.
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Армия и оружие
Ракету «Циркон» запустят с АПЛ «Северодвинск»
Собеседник агентства уточнил, что перед подводным пуском будет выполнено еще несколько стрельб в борта фрегата "Адмирал Горшков" По данным из открытых источников, летные испытания противокорабельной ракеты "Циркон" начались в 2015 году, на текущий момент выполнено более 10 пусков.
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Россиян предупредили об опасности мытья рук
Мытье рук является одним из главных инструментов по борьбе с распространением вирусов, однако оно может нанести вред здоровью.
Происшествия
Установлен ещё один причастный к нападению на российский центр в Киеве
Следствие установило ещё одного гражданина Украины, причастного к нападению на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году.
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Little Big перенесли премьеру песни для «Евровидения»
Группа Little Big отложила презентацию песни для «Евровидения» по «неизвестным причинам».
Армия и оружие
Россия ответила на заявление Эрдогана об уничтоженных «Панцирях»
Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении восьми зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» в Сирии турецкими беспилотниками не соответствуют действительности.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Уже сегодня говорят о значительном росте цен на некоторые товары Курс рубля рухнул после обвала нефти, что грозит россиянам неприятными последствиями.
Происшествия
Ключевого свидетеля по делу о террористическом сообществе убили ножом в сердце
По делу проходят Андрей Толкачев, Юрий Корный и Андрей Кептя, которых обвиняют в теракте и участии в террористическом сообществе.
Культура
Гузеева обнаружила бывшую возлюбленную героя и отменила итоги шоу
В подруге мужчины Ольге, которая пришла поддержать его на передаче, Гузеева обнаружила его бывшую возлюбленную и настоятельно порекомендовала им вернуть отношения.
Политика
Путин рассказал об отношениях с президентами США
Со всеми главами Америки лидер России имел конструктивный диалог. Владимир Путин рассказал об отношениях с президентами США.
Футбол
«Аталанта» и «Лейпциг» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов
Германский «Лейпциг» победил английский «Тоттенхем» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и также вышел в четвертьфинал турнира.
Экономика
В России аномально выросли продажи смартфонов
По ее данным, продажи смартфонов в денежном выражении выросли на 23 процента и принесли 50,4 миллиарда рублей.
Общество
Во Владивостоке более тысячи строителей вышли на забастовку
Владивосток, 11 марта 2020, 04:59 — REGNUM Во Владивостоке более тысячи строителей музейно-театрального комплекса на острове Русский в среду, 11 марта, устроили стихийную забастовку.
Политика
Шнуров посвятил стихотворение Путину
В стихотворении Шнуров высказал предположение, что вся затея с поправками в Конституцию была организована именно для того, чтобы Путин смог сохранить за собой пост.
Энергетика
Профицит торгового баланса РФ в январе снизился на 18%
Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе снизилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или на 3 миллиарда долларов, составив 13,7 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Здоровье
Не ездить на общественном транспорте в час пик призвал Роспотребнадзор
Роспотребнадзор дал рекомендации, которые помогут россиянам защититься от коронавируса.
Общество
Китайские ученые назвали «слабое» место у коронавируса
Ученые из китайского Университета Сунь Ятсена смогли обнаружить «слабое» место у нового коронавируса.
Армия и оружие
Истребители США сопровождали российские Ту-142 в районе Аляски
Автоспорт
У сотрудников двух команд Формулы-1 заподозрен коронавирус
У одного работника команды Формулы-1 "Макларен" и двух сотрудников "Хааса" обнаружены признаки коронавируса.
Политика
Байден лидирует на праймериз Демократической партии США
В США прошел еще один крупный этап избирательной кампании, так называемый "супервторник II" - предварительные выборы состоялись одновременно в шести штатах: Айдахо, Вашингтоне, Миссури, Миссисипи, Мичигане и Северной Дакоте.
Общество
Главный редактор RT ответила на обвинения Навального
Экономика
Госдума приняла закон о системе поддержки малого и среднего бизнеса
Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, который направлен на развитие гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП).
Армия и оружие
Ми-28Н доказал свою эффективность в борьбе с танками в Сирии
В Сети напомнили, как российские Ми-28Н могут уничтожать танки противника в условиях реальных боевых действий.
Технологии
Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей
Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ», находится в ведении Роскомнадзора) разместил на портале госзакупок информацию о заказе на проведение исследования устройства децентрализованных сетей и интернета вещей (Internet of Things, IoT).