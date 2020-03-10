Энергетика
Car.ruБензин в России не подешевеет после обвала нефтяных цен
На внешних рынках нефтяная цена снизилась почти на треть, но из-за особенности механизма регуляции цены, в России стоимость на бензин не снизится. Избыток прибыли от продажи бензина на отечественном рынке нефтяные компании заплатят в бюджет.
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Комментарии
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Финансы
Банк Англии экстренно снизил базовую ставку из-за коронавируса
Решение о снижении ставки на 50 базисных пунктов — с 0,75% до 0,25% — было принято на экстренном заседании и объясняется необходимостью дать ответ на экономический шок, вызванный распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Путин прокомментировал поправку об обнулении президентских сроков
Возможность принятия поправки об обнулении президентских сроков подтвердил президент России Владимир Путин 10 марта, выступая в Госдуме.
Футбол
«Аталанта» и «Лейпциг» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов
"РБ Лейпциг" разгромил "Тоттенхэм" в 1/8 финала Лиги чемпионов, а Жозе Моуринью потерпел самое крупное поражение в плей-офф по сумме двух встреч - 0:4. Португалец объяснил этот казус эпидемией травм и заявил, что его команде больше "нечего выдать".
Экономика
АКРА предупредило о повышенной вероятности финансового кризиса
В методологии АКРА переход индекса выше отметки 2,5 пункта означает повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно является предвестником перехода в фазу кризиса.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова отменила романтическую поездку в Париж из-за коронавируса
Происшествия
Соседи сдали москвичку полиции за нарушение карантина по коронавирусу
Соседи пожаловались в полицию на москвичку, которая находилась на карантине в своей квартире после поездки в Италию.
Здоровье
Не ездить на общественном транспорте в час пик призвал Роспотребнадзор
Роспотребнадзор дал рекомендации, которые помогут россиянам защититься от коронавируса.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Здоровье
Роспотребнадзор определил карантинные центры по коронавирусу в ЯНАО
Основной поток примет на себя больница в Надыме Управление Роспотребнадзора по ЯНАО утвердило схему маршрутизации пациентов с подозрением на коронавирус.
Общество
Bloomberg: крупнейшая игровая выставка E3 отменена из-за коронавируса
Игровая выставка Electronic Entertainment Expo, или E3, отменена из-за коронавируса, сообщает Bloomberg.
Происшествия
В Крыму задержали пятерых предполагаемых членов «Хизб ут-Тахрир»
Правоохранительные органы в городе Бахчисарай задержали пятерых подозреваемых, связанных с запрещенной в России религиозно-экстремистской организацией "Хизб ут-Тахрир", сообщил ТАСС адвокат Николай Полозов.
Происшествия
СК завел новое дело о подлоге и взятке против депутата из Чебоксар
Новое уголовное дело – о взятке в особо крупном размере и служебном подлоге - возбуждено в отношении депутата Чебоксарского городского собрания депутатов, заключенного под стражу по обвинению в растрате и превышении должностных полномочий, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
Хоккей
ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф КХЛ
Московский ЦСКА на своем сайте сообщил, что приостановил продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф КХЛ во исполнение указа мэра столицы Сергея Собянина по минимизации возможности распространения коронавируса.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Энергетика
Михельсон предложил изменить Энергостратегию-2035
Глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон предложил изменить стратегию до 2035 года. Об этом он сказала, выступая в Совете Федерации.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом
Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
Общество
Украинские туристки испортили фреску Рафаэля в Ватикане
Одно из величайших творений эпохи Ренессанса — фреска гениального итальянского живописца Рафаэля Санти — «Афинская школа» обезображена непролазной глупостью двух туристок из Украины.
Экономика
Бумаги TCS Group выросли более чем на 10% на новостях о дивидендах
На 10:26 стоимость бумаг составляла 1 217,6 руб. (7,66%). Рост произошел на фоне корпоративных новостей о выплате дивидендов.
Финансы
Официальный курс евро снизился до 81,02 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 83,81 копейки - до 81,0207 рубля, курс доллара - на 54,88 копейки, до 71,472 рубля, следует из данных Банка России.
Происшествия
В Москве женщина опубликовала в родительском чате фотографию голой ученицы
Культура
Тимур Еремеев стал новым ведущим ток-шоу «На самом деле»
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Происшествия
Ударивший Голунова экс-полицейский Уметбаев в суде извинился перед ним
Бывший полицейский Максим Уметбаев, обвиняемый по делу о незаконном задержании журналиста интернет-издания Meduza Ивана Голунова, принес ему извинения и заявил, что рад общественному резонансу этого уголовного дела, передает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на его арест.
Политика
Путин проводит встречу с инвесторами
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с инвесторами в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.
Общество
В Нью-Йорке задержали россиянина по подозрению в торговле данными
В Соединённых Штатах Америки, в нью-йоркском аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди по инициативе отделения ФБР в Сан-Диего задержали гражданина России Кирилла Фирсова, которого американские власти подозревают в продаже персональных данных.
Политика
Путин: США пытаются обеспечить существование Украины за счет России
США пытаются обеспечить существование Украины за счет России – так отношения трех стран охарактеризовал президент РФ Владимир Путин.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
Трамп хочет отменить налог на зарплату до конца года
Чиновник, беседуя с журналистами, заявил, что Трамп хочет ввести «налоговые каникулы» до конца текущего года, пишет "ТАСС".