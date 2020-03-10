Энергетика
РБКБензин в России не подешевеет после обвала нефтяных котировок
Например, 6 марта тонна премиального бензина (по качеству соответствует АИ-95) на оптовом рынке стоила $467,8, а уже 9 марта, после снижения цен на нефть, подешевела до $354,8, сообщил старший экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. Российские оптовые цены также снизились, но незначительно.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 18:04, Ашберн
Комментарии
Армия и оружие
Госдеп США пригрозил России санкциями из-за ситуации в Идлибе
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Соединенные штаты и их союзники могут ввести санкции против России в случае срыва перемирия в сирийской провинции Идлиб.
Политика
В «Единой России» предложили обнулить президентские сроки Путина
В партии «Единая Россия» предложили после вступления в силу новой редакции Конституции страны предоставить действующему Президенту Российской Федерации Владимиру Путину право снова выдвинуть свою кандидатуру на высший пост в государстве.
Футбол
«РБ Лейпциг» разгромил «Тоттенхэм» и вышел в четвертьфинал ЛЧ
«РБ Лейпциг» разгромил на своём поле «Тоттенхэм» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0).
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 113 тысяч
Количество заболевших за пределами Китая растет: за последние сутки зафиксировано 4125 новых случаев заболевания, в то время как в Китае за сутки число заболевших увеличилось только на 20 человек.
Происшествия
В Якутске проверяют пункт передержки, где усыпили десятки животных
Армия и оружие
ПВО ЛНР сбили ударный беспилотник украинских боевиков
Общество
В аэропорту Южно-Сахалинска срочно меняют неисправный самолет
Обновление - рейс HZ-3632 Южно-Сахалинск - Оха вылетел в 14.41 по местному времени.
Шоу-бизнес
Появились фото дочери Анджелины Джоли после операции
Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
Общество
Россиянина задержали в США по подозрению в продаже персональных данных
В документах говорится, что американские правоохранительные органы задержали россиянина из-за якобы содействия в продаже персональных данных.
Кино
Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в «Сватах-7»
Примечательно, что об уходе из сериала Людмилы Артемьевой Федор Добронравов не слышал.
Политика
Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.
Общество
В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников.
Кино
Представлен финальный трейлер «Черной вдовы»
Студия Marvel представила финальный трейлер кинокомикса «Черная вдова».
Хоккей
Овечкин возглавил снайперскую гонку в НХЛ
Политика
В США вновь «уличили» Россию во вмешательстве в выборы
Американские спецслужбы предоставят доклад Конгрессу США о якобы попытках России использовать соцсети для разжигания расовых и социальных противоречий перед президентскими выборами в Соединенных Штатах, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
Происшествия
Дочь экс-голкипера «Зенита» Малафеева задержана за продажу наркотиков
16-летняя дочь бывшего голкипера санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Вячеслава Малафеева Ксения задержана в Санкт-Петербурге.
Экономика
Цены на авиабилеты за рубеж вырастут на 10% в ночь на 12 марта
Например, по данным Aviasales, 4 марта курс евро повышался на 4,25%, но средний чек на международные перелеты, наоборот, упал на 9,72% и составил 12796 рублей.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Музыка
Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»
2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
Политика
Путин прокомментировал падение цен на нефть и ослабление курса рубля
Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что экономика страны сумеет справиться с негативными последствиями, вызванными падением мировых цен на нефть и ослаблением курса рубля.
Армия и оружие
Командующий Вооруженными силами Польши заразился коронавирусом
Коронавирус обнаружен у командующего Вооруженными силами Польши генерала Ярослава Мики после поездки военачальника в Германии.
Происшествия
Из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье похитили 200 тысяч евро
Грабители совершили разбойное нападение на дом, где проживает семья заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой и похитили порядка 200 тыс. евро, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Шоу-бизнес
Степаненко пошутила о разводе с Петросяном на сцене
Политика
Польша ввела санитарный контроль на границе с Россией
В настоящее время санитарный контроль введен на границе Польши с Германией и Чехией.
Футбол
Широков: страдать из-за запрета будут в основном болельщики «Спартака»
Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал решение мэра Москвы Сергея Собянина о запрете всех массовых мероприятий, в которых участвуют более 5 тысяч человек, до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.
Экономика
АКРА объявило о начале финансового кризиса
10 марта индекс ACRA FSI достиг 3,1 пункта, далеко выйдя за 2,5 пункта – границу перехода финансовой системы в состояние кризиса.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
Пентагон назвал условия для поставок Турции комплексов Patriot
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США смягчили свою позицию по поводу покупки Анкарой российских С-400.