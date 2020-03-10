Энергетика

РБКРБКБензин в России не подешевеет после обвала нефтяных котировок

Например, 6 марта тонна премиального бензина (по качеству соответствует АИ-95) на оптовом рынке стоила $467,8, а уже 9 марта, после снижения цен на нефть, подешевела до $354,8, сообщил старший экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. Российские оптовые цены также снизились, но незначительно.
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Бензин в России не подешевеет после обвала нефтяных котировок

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