Например, 6 марта тонна премиального бензина (по качеству соответствует АИ-95) на оптовом рынке стоила $467,8, а уже 9 марта, после снижения цен на нефть, подешевела до $354,8, сообщил старший экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. Российские оптовые цены также снизились, но незначительно.

Бензин в России не подешевеет после обвала нефтяных котировок

Армия и оружие Госдеп США пригрозил России санкциями из-за ситуации в Идлибе Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Соединенные штаты и их союзники могут ввести санкции против России в случае срыва перемирия в сирийской провинции Идлиб.

Политика В «Единой России» предложили обнулить президентские сроки Путина В партии «Единая Россия» предложили после вступления в силу новой редакции Конституции страны предоставить действующему Президенту Российской Федерации Владимиру Путину право снова выдвинуть свою кандидатуру на высший пост в государстве.

Здоровье Число заболевших коронавирусом в мире превысило 113 тысяч Количество заболевших за пределами Китая растет: за последние сутки зафиксировано 4125 новых случаев заболевания, в то время как в Китае за сутки число заболевших увеличилось только на 20 человек.

Политика Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки» Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.

Политика В США вновь «уличили» Россию во вмешательстве в выборы Американские спецслужбы предоставят доклад Конгрессу США о якобы попытках России использовать соцсети для разжигания расовых и социальных противоречий перед президентскими выборами в Соединенных Штатах, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Политика Путин прокомментировал падение цен на нефть и ослабление курса рубля Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что экономика страны сумеет справиться с негативными последствиями, вызванными падением мировых цен на нефть и ослаблением курса рубля.

Происшествия Из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье похитили 200 тысяч евро Грабители совершили разбойное нападение на дом, где проживает семья заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой и похитили порядка 200 тыс. евро, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Футбол Широков: страдать из-за запрета будут в основном болельщики «Спартака» Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал решение мэра Москвы Сергея Собянина о запрете всех массовых мероприятий, в которых участвуют более 5 тысяч человек, до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

Экономика АКРА объявило о начале финансового кризиса 10 марта индекс ACRA FSI достиг 3,1 пункта, далеко выйдя за 2,5 пункта – границу перехода финансовой системы в состояние кризиса.