Экономика
Lenta.ruБензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе
Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование. Стоимость российского топлива в абсолютных ценах без привязки к зарплате составила 45,8 рубля за литр.
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Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.РИА Новостивчера в 16:08
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Шоу-бизнес
Дочь Джонни Деппа вышла в свет в прозрачном платье без нижнего белья
Общество
В России могут ужесточить наказание для шумных соседей
В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
Общество
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Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Общество
Голикова попросила Мишустина отменить инвестиционный форум в Сочи
Вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании в понедельник попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина, с учетом ситуации с распространением коронавируса в мире, принять решение об отмене российского инвестиционного форума в Сочи, который должен пройти в середине февраля.
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Гаджеты
Huawei Mate 30 Pro поступает в открытую продажу в России
Армия и оружие
Турецкие военные погибли в сирийском Идлибе от артобстрела
В результате погибли четверо турецких военнослужащих, еще 9 получили ранения.
Политика
Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов
Тридцатого июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского.
Технологии
Apple и Google предложено поработать на удаленке
Apple, Google и Microsoft работают в России через посредников и дистрибуторов, серьезных рисков в части санкций для них не будет и компании вряд ли согласятся следовать требованиям ФАС, полагает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
Происшествия
Врачи назвали стабильным состояние студентки с коронавирусом в Тюмени
Политика
Опрос: большинство россиян поддержали поправки в Конституцию
Большинство жителей России считают важными поправки к Конституции, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным.
Шоу-бизнес
Фото 18-летней Екатерины Климовой восхитило фанатов
Российская актриса театра и кино Екатерина Климова опубликовала на своей странице в Instagram архивное фото 24-летней давности.
Гаджеты
Недостатки и дефекты Motorola Razr с гибким экраном показали на фото
Смартфон Motorola Razr с гибким корпусом уже разочаровал пользователей, хотя доступен он сейчас только по предзаказу.
Хоккей
Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев
Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
Финансы
Рублю предсказали непрерывное падение
Аналитики Nordea Bank, крупнейшего в Северной Европе, предсказали, что к концу 2020 года за евро станут давать 71 рубль, а в 2021-м — 80 рублей, пишет РИА Новости.
Шоу-бизнес
Успенская прокомментировала обвинения дочери в насилии
Любовь Успенская рассказала, что обвинения в насилии от ее дочери не являются правдивыми.
Общество
Роскосмос начинает выпуск лифтов
Экономика
Минэкономики считает коронавирус угрозой развитию России
Основным риском для прогноза социально-экономического развития России является замедление мировой экономики, в том числе из-за ухудшения эпидемиологической обстановки из-за нового коронавируса, считает Минэкономики.
Общество
Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой рассказал о ссорах с матерью
Известный своими многочисленными татуировками сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных в студии программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ рассказал, что когда-то серьезно ссорился с матерью и был вынужден съехать из родительской квартиры.
Происшествия
СК выяснит причину гибели молодого человека и школьницы в Бирске
Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту гибели молодого человека и школьницы в квартире в Бирске, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Происшествия
Висящее на кресте тело мужчины обнаружили в Белгороде
В Белгороде обнаружили висящее на памятнике-кресте тело мужчины, сообщают местные СМИ.
Футбол
«Барселона» победила «Леванте» благодаря дублю Фати
В матче 22-го тура Примеры «Барселона» принимала «Леванте» на «Камп Ноу».
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки поставок в армию С-500
В октябре 2019 года сообщалось, что в комплект поставки системы войдут пункт боевого управления (ПБУ) с автоматической системой управления (АСУ), радиолокационный комплекс обнаружения (РЛК).
Политика
Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Здоровье
В Щелкове врачи спасли новорожденного с гигантской опухолью
Врачи Щёлковского перинатального центра спасли ребенка с гигантской крестцово-копчиковой тератомой.