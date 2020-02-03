Экономика

Lenta.ruLenta.ruБензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе

Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование. Стоимость российского топлива в абсолютных ценах без привязки к зарплате составила 45,8 рубля за литр.
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с чего всё началось

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.
РИА Новостивчера в 16:08

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Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

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Россия занимает второе место с самым дешевым бензином в Европе

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Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

РЕН ТВвчера в 17:00

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

РИА Новостивчера в 16:08
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В России могут ужесточить наказание для шумных соседей

В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
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Общество

Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев

Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
РБК 02:40
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Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru вчера в 03:40
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Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

РИА Новости 02:33
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Голикова попросила Мишустина отменить инвестиционный форум в Сочи

Вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании в понедельник попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина, с учетом ситуации с распространением коронавируса в мире, принять решение об отмене российского инвестиционного форума в Сочи, который должен пройти в середине февраля.
РИА Новости 03:02
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Гаджеты

Huawei Mate 30 Pro поступает в открытую продажу в России

MobiDevices 04:26
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Турецкие военные погибли в сирийском Идлибе от артобстрела

В результате погибли четверо турецких военнослужащих, еще 9 получили ранения.
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Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов

Тридцатого июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского.
РИА Новости 02:43
Технологии

Apple и Google предложено поработать на удаленке

Apple, Google и Microsoft работают в России через посредников и дистрибуторов, серьезных рисков в части санкций для них не будет и компании вряд ли согласятся следовать требованиям ФАС, полагает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
Коммерсантъ вчера в 17:23
Происшествия

Врачи назвали стабильным состояние студентки с коронавирусом в Тюмени

Интерфакс 01 февраля в 03:17
Политика

Опрос: большинство россиян поддержали поправки в Конституцию

Большинство жителей России считают важными поправки к Конституции, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным.
Газета.Ru 03:58
Шоу-бизнес

Фото 18-летней Екатерины Климовой восхитило фанатов

Российская актриса театра и кино Екатерина Климова опубликовала на своей странице в Instagram архивное фото 24-летней давности.
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Происшествия

80 тысяч владимирцев остались без тепла

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Недостатки и дефекты Motorola Razr с гибким экраном показали на фото

Смартфон Motorola Razr с гибким корпусом уже разочаровал пользователей, хотя доступен он сейчас только по предзаказу.
Что происходит 01:46
Хоккей

Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев

Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
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Финансы

Рублю предсказали непрерывное падение

Аналитики Nordea Bank, крупнейшего в Северной Европе, предсказали, что к концу 2020 года за евро станут давать 71 рубль, а в 2021-м — 80 рублей, пишет РИА Новости.
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Успенская прокомментировала обвинения дочери в насилии

Любовь Успенская рассказала, что обвинения в насилии от ее дочери не являются правдивыми.
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Роскосмос начинает выпуск лифтов

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Экономика

Минэкономики считает коронавирус угрозой развитию России

Основным риском для прогноза социально-экономического развития России является замедление мировой экономики, в том числе из-за ухудшения эпидемиологической обстановки из-за нового коронавируса, считает Минэкономики.
Коммерсантъ 01:25
Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru вчера в 21:25
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой рассказал о ссорах с матерью

Известный своими многочисленными татуировками сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных в студии программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ рассказал, что когда-то серьезно ссорился с матерью и был вынужден съехать из родительской квартиры.
Московский Комсомолец 02:17
Происшествия

СК выяснит причину гибели молодого человека и школьницы в Бирске

Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту гибели молодого человека и школьницы в квартире в Бирске, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
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Происшествия

Висящее на кресте тело мужчины обнаружили в Белгороде

В Белгороде обнаружили висящее на памятнике-кресте тело мужчины, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 02:14
Футбол

«Барселона» победила «Леванте» благодаря дублю Фати

В матче 22-го тура Примеры «Барселона» принимала «Леванте» на «Камп Ноу».
Metaratings вчера в 16:53
Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки поставок в армию С-500

В октябре 2019 года сообщалось, что в комплект поставки системы войдут пункт боевого управления (ПБУ) с автоматической системой управления (АСУ), радиолокационный комплекс обнаружения (РЛК).
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Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
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В Щелкове врачи спасли новорожденного с гигантской опухолью

Врачи Щёлковского перинатального центра спасли ребенка с гигантской крестцово-копчиковой тератомой.
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