Экономика
BFM.ruРоссия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина. Как говорится в исследовании РИА Новости, у нас АИ-95 стоит в среднем 45 рублей 80 копеек за литр. Первое место занял Казахстан, где цена значительно ниже — 27 рублей 70 копеек.
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с чего всё началось
Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.РИА Новостивчера в 16:08
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Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
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В Цхинвале нашли мертвым советника России в Южной Осетии
Игорь Галь с 2016 года занимал в Южной Осетии должность советника России по вопросам здравоохранения и социальной политики.
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Неймар получил желтую карточку за издевательский финт
Общество
Смерть одного сотрудника спецназа ФСБ России в Сирии подтвердили
До в СМИ появились сообщения о том, что четыре сотрудника Центра специального назначения ФСБ России погибли в бою в Сирии в районе Алеппо.
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Чемпиона России по боксу Кушиташвили арестовали на два месяца
Военный суд Москвы принял решение арестовать до 1 апреля чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за нападение на сотрудника Росгвардии и хранение наркотиков.
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
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Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
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Григорий Лепс перенес очередную операцию на голосовых связках в Париже
Григорий Лепс перенес очередную операцию на голосовых связках в Париже. Отдых после хирургического вмешательства у звезды будет не долгим.
Авто
Названы ошибки при замене и доливе моторного масла
Политика
Срок подачи поправок к Конституции продлили до 14 февраля
Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников сообщил, что в нижней палате парламента принял и решение продлить до 14 февраля срок подачи поправок к законопроекту об изменении Конституции.
Общество
Россия с 14 февраля остановит чартерные рейсы из Китая
«Регулярные рейсы между Москвой и четырьмя городами КНР продолжают функционировать, но те чартерные рейсы, которые возвращают наших граждан из КНР в РФ мы бы хотели остановить 14 числа»,— сказала госпожа Голикова (цитата по ТАСС).
Шоу-бизнес
Эмбер Херд призналась, что регулярно избивала Джонни Деппа
Из которого следовало, что это не Депп избивал Херд, а Херд избивала Деппа.
Единоборства
Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
Происшествия
Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
Хоккей
Чемпионат КХЛ. «Сибирь» победила «Автомобилист» в серии буллитов
Гости дважды по ходу встречи отыгрывались, но хозяева в итоге победили в серии буллитов – 3:2. Интересно, что "Сибирь" дважды выводили вперед финны: Йокипакка на 6-й минуте.
Политика
В партии Зеленского предложили продавать воду в Крым
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет сказал, что Украина не обращалась к Москве с данным вопросом.
Футбол
Антон Миранчук получил травму из-за бутс
Антон Миранчук получил повреждение стопы в первом матче на Кубке «Париматч» Премьер против «Партизана».
Наука
Анимация NASA показала Землю с пересохшими океанами
Политика
Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей
"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
Происшествия
В Туле госпитализировали 2-летнего малыша с подозрением на коронавирус
В понедельник утром в Туле госпитализировали двухлетнего ребенка с подозрением на коронавирус.
Политика
В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым
"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Авто
Kia объявила российские цены на кроссовер Seltos
Новый компактный кроссовер Kia Seltos появится в салонах официальных российских дилеров 2 марта.
Политика
В Узбекистане принимают госсекретаря США
В Ташкенте начались переговоры главы МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова с госсекретарем США Майком Помпео.
Общество
Появились снимки пораженных коронавирусом легких
Музыка
Названы претенденты на участие в «Евровидении» от России
В шорт-лист претендентов для выступления на «Евровидении-2020» попала одна из самых популярных певиц прошлого года Zivert, известная своими сатирическими песнями питерская группа Little Big и уже представлявшая Россию в 2015 году Полина Гагарина.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите
На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
Общество
Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле
Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
Происшествия
В Белгороде студент найден мертвым на кресте на Поклонной горе
Тело 18-летнего жителя Старого Оскола было найдено местными жителями - оно находилось на 15-метровом кресте, расположенном на Поклонной горе Белгорода.