Экономика

BFM.ruBFM.ruРоссия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина. Как говорится в исследовании РИА Новости, у нас АИ-95 стоит в среднем 45 рублей 80 копеек за литр. Первое место занял Казахстан, где цена значительно ниже — 27 рублей 70 копеек.
Читать в источнике
Комментировать1386
с чего всё началось

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.
РИА Новостивчера в 16:08

Подробнее о событии

Эксперт прокомментировал второе место России в Европе по дешевизне топлива

RT на русском09:55

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

РЕН ТВвчера в 17:00

Независимый топливный союз прокомментировал второе место РФ в Европе по дешевизне бензина

Народные новости02:18

Россия занимает второе место с самым дешевым бензином в Европе

Московский Комсомолецвчера в 23:48

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива

Известиявчера в 17:29

Аналитик назвал причины дешевизны российского бензина

News.ru07:05

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

РИА Новостивчера в 16:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:22, Ашберн
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия 07:05
Общество

«Магнит» отказался от закупки овощей и фруктов из Китая

Газета.Ru 05:47
Происшествия

В Цхинвале нашли мертвым советника России в Южной Осетии

Игорь Галь с 2016 года занимал в Южной Осетии должность советника России по вопросам здравоохранения и социальной политики.
РБК 09:33
Футбол

Неймар получил желтую карточку за издевательский финт

Газета.Ru вчера в 07:17
Общество

Смерть одного сотрудника спецназа ФСБ России в Сирии подтвердили

До в СМИ появились сообщения о том, что четыре сотрудника Центра специального назначения ФСБ России погибли в бою в Сирии в районе Алеппо.
Газета.Ru 09:50
Происшествия

Чемпиона России по боксу Кушиташвили арестовали на два месяца

Военный суд Москвы принял решение арестовать до 1 апреля чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за нападение на сотрудника Росгвардии и хранение наркотиков.
RT на русском 09:32
Политика

Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Российская газета 05:18
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Шоу-бизнес

Григорий Лепс перенес очередную операцию на голосовых связках в Париже

Григорий Лепс перенес очередную операцию на голосовых связках в Париже. Отдых после хирургического вмешательства у звезды будет не долгим.
Дни24 08:18
Авто

Названы ошибки при замене и доливе моторного масла

Автоновости дня вчера в 08:07
Политика

Срок подачи поправок к Конституции продлили до 14 февраля

Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников сообщил, что в нижней палате парламента принял и решение продлить до 14 февраля срок подачи поправок к законопроекту об изменении Конституции.
Московский Комсомолец 09:40
Общество

Россия с 14 февраля остановит чартерные рейсы из Китая

«Регулярные рейсы между Москвой и четырьмя городами КНР продолжают функционировать, но те чартерные рейсы, которые возвращают наших граждан из КНР в РФ мы бы хотели остановить 14 числа»,— сказала госпожа Голикова (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 08:23
Шоу-бизнес

Эмбер Херд призналась, что регулярно избивала Джонни Деппа

Из которого следовало, что это не Депп избивал Херд, а Херд избивала Деппа.
Российская газета 08:00
Единоборства

Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
РБК 01:52
Происшествия

Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
BFM.ru 08:10
Политика

Горсовет принял отставку главы Керчи после скандала с блокадниками

Газета.Ru 07:31
Хоккей

Чемпионат КХЛ. «Сибирь» победила «Автомобилист» в серии буллитов

Гости дважды по ходу встречи отыгрывались, но хозяева в итоге победили в серии буллитов – 3:2. Интересно, что "Сибирь" дважды выводили вперед финны: Йокипакка на 6-й минуте.
Вести.Ru 10:15
Политика

В партии Зеленского предложили продавать воду в Крым

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет сказал, что Украина не обращалась к Москве с данным вопросом.
Piter.tv 01 февраля в 09:28
Футбол

Антон Миранчук получил травму из-за бутс

Антон Миранчук получил повреждение стопы в первом матче на Кубке «Париматч» Премьер против «Партизана».
Евро-футбол.ру 07:59
Наука

Анимация NASA показала Землю с пересохшими океанами

Planet Today 06:20
Политика

Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей

"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
РИА Новости вчера в 08:15
Происшествия

В Туле госпитализировали 2-летнего малыша с подозрением на коронавирус

В понедельник утром в Туле госпитализировали двухлетнего ребенка с подозрением на коронавирус.
Оka.fm 07:45
Политика

В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым

"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Российская газета 06:56
Авто

Kia объявила российские цены на кроссовер Seltos

Новый компактный кроссовер Kia Seltos появится в салонах официальных российских дилеров 2 марта.
Известия 09:52
Политика

В Узбекистане принимают госсекретаря США

В Ташкенте начались переговоры главы МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова с госсекретарем США Майком Помпео.
REGNUM 00:05
Общество

Появились снимки пораженных коронавирусом легких

Москва 24 08:31
Музыка

Названы претенденты на участие в «Евровидении» от России

В шорт-лист претендентов для выступления на «Евровидении-2020» попала одна из самых популярных певиц прошлого года Zivert, известная своими сатирическими песнями питерская группа Little Big и уже представлявшая Россию в 2015 году Полина Гагарина.
Профиль 09:22
Здоровье

Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите

На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
Красная весна вчера в 05:19
Общество

Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле

Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
РИА Новости вчера в 03:39
Происшествия

В Белгороде студент найден мертвым на кресте на Поклонной горе

Тело 18-летнего жителя Старого Оскола было найдено местными жителями - оно находилось на 15-метровом кресте, расположенном на Поклонной горе Белгорода.
Газета.Ru 10:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное