Экономика

Lenta.ruLenta.ruБензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе

Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование. Стоимость российского топлива в абсолютных ценах без привязки к зарплате составила 45,8 рубля за литр.
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с чего всё началось

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.
РИА Новостивчера в 16:08

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Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива

Известиявчера в 17:29

Эксперт пояснил причину низкой стоимости бензина в РФ

Телеканал 360°04:53

Независимый топливный союз прокомментировал второе место РФ в Европе по дешевизне бензина

Народные новости02:18

Россия занимает второе место с самым дешевым бензином в Европе

Московский Комсомолецвчера в 23:48

Аналитик «БКС Премьер» назвал причины дешевизны российского бензина

News.ru07:05

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

РЕН ТВвчера в 17:00

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

РИА Новостивчера в 16:08
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Политика

Россия ответила на заявление Польши о победе в историческом споре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в историческом споре с Россией.
Lenta.ru 07:02
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«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

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Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта

RT на русском 06:34
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне

Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за атаку на юге Лондона.
RT на русском 07:12
Футбол

Кокорин рассказал о своей зарплате в «Зените»

Live24 02:09
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Концертный директор певицы МакSим рассказала о госпитализации певицы

Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова опубликовала на своей странице в сети микроблогов Instagram запись, где рассказала о госпитализации исполнительницы.
Народные новости вчера в 16:32
Происшествия

Две машины врезались в толпу пешеходов на тротуаре в Твери

В Твери пять пешеходов получили травмы в результате столкновения двух машин, которые вылетели на тротуар после ДТП.
Вести.Ru 05:59
Общество

Сергей Борщ стал новым главой Гидрометцентра

Новым директором Гидрометцентра назначен Сергей Борщ, сообщил РБК исполняющий обязанности главы учреждения Роман Вильфанд.
РБК 05:15
Экономика

Как могут измениться ипотечные ставки в России в 2020 году

По итогам декабря 2019 года инфляция в России осталась ниже целевой отметки Центробанка (4%) и составила 3%. Как рассказал RT аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин, в первой половине 2020 года значение будет оставаться в диапазоне 2,3—3,3%. В результате Банк России может продолжить снижение ключевой ставки.
RT на русском вчера в 09:10
Происшествия

РБК: СКР выявил более 2 тыс. случаев фальшивых прививок детей в Москве

СКР по Москве возбудил уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст 159 УК). Общий ущерб предположительно равен 532,4 тыс. руб.
Коммерсантъ 07:33
Музыка

Названы новые претенденты на участие в «Евровидении-2020» от России

REGNUM 06:24
Общество

Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

Lenta.ru 04:15
Политика

В США официально стартует президентская кампания

В США сегодня официально стартует президентская кампания.
РЕН ТВ 02:18
Гаджеты

Новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip показали на видео

Компания Samsung недавно выпустила на рынок складной смартфон Galaxy Fold, а теперь готовит новую модель Galaxy Z Flip.
Игромания.ру вчера в 14:26
Политика

Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

Председателя Керченского городского совета Маю Хужину отправили в отставку после скандала с поздравлением блокадников.
РИА Новости 02:33
Политика

В Кремле прокомментировали идею упоминания бога в Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложенную патриархом Кириллом идею об упоминании бога в Конституции, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
Политика

В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о Крыме

В Кремле не согласны с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму, заявил 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 05:27
Политика

Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»

Российская газета 01 февраля в 08:39
Шоу-бизнес

Елена Ханга назвала размер своей пенсии

Вечерняя Москва 01 февраля в 14:40
Наука

Легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения

Как стало известно rusfact.com, отказ от курения в любом возрасте провоцирует рост здоровых клеток в организме и частично восстанавливается ущерб, нанесенный никотином.
Российская Действительность 31 января в 14:09
Происшествия

В Иркутске госпитализировали прибывших из Пекина граждан Китая

Четверо граждан Китая, прибывших в Иркутск рейсом из Пекина, госпитализированы в областную инфекционную больницу, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на областной минздрав.
РБК 00:53
Происшествия

Объявление о продаже ребенка в Челябинской области оказалось шуткой

РИА Новости 01:43
Общество

МИД Германии прокомментировал отказ в посадке самолета в Москве

В субботу борт бундесвера с эвакуируемыми из китайского Уханя, эпицентра вспышки нового коронавируса, гражданами Германии должен был сделать промежуточную посадку в Москве для смены экипажа, однако, как стало известно впоследствии, окончательного разрешения на поставку бундесвер не получил и самолет оправился в Хельсинки.
РИА Новости 07:29
Кино

Disney показала тизер новых сериалов Marvel

News.ru 04:55
Футбол

Три матча – семь голов. Холанд стал рекордсменом немецкой Бундеслиги

Вести.Ru 01 февраля в 13:29
Армия и оружие

The National Interest указал на опасность российских «Солнцепеков»

ТОС-1А «Солнцепек» была разработана на базе танка Т-90, аналогов ей в мире нет.
Известия вчера в 13:43
Политика

Владимир Путин оценил работу аграриев страны за 2019 год на «отлично»

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев доложил президенту об итогах работы отрасли в 2019 году.
Прохоровские Истоки 07:39
Космос

IPhone прошел «космический» тест на прочность

Руководитель корпорации SpinLaunch, которая готовит "кинетические" отправки грузов в космическое пространство, провел испытание собственного iPhone, раскрутив его посредством специальных агрегатов для эмуляции огромных искусственных нагрузок.
Территория новостей 02:09
Культура

Шакира и Дженнифер Лопес зажгли в перерыве матча на Супербоул

В перерыве поединка между командами «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско 49», который проходил в Майами, Шакира спела для зрителей хиты She Wolf, Empire и I Like It, а Дженнифер Лопес представила песни On The Floor, Jenny From The Block и некоторые другие.
REGNUM 06:46
Политика

Рейтинг доверия к Зеленскому опустился ниже 50%

Рейтинг доверия украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому составил 49,4%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Центром социального мониторинга» и Украинским институтом социальных исследований с 24 по 28 января 2020 г.
Известия 06:16
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