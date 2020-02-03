Экономика

Lenta.ruLenta.ruБензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе

Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование. Стоимость российского топлива в абсолютных ценах без привязки к зарплате составила 45,8 рубля за литр.
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с чего всё началось

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.
РИА Новостивчера в 16:08

Подробнее о событии

Эксперт объяснил причину низкой цены на бензин в России

Телеканал 360°04:29

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива

Известиявчера в 17:29

Россия занимает второе место с самым дешевым бензином в Европе

Московский Комсомолецвчера в 23:48

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

Коммерсантъвчера в 21:40

Независимый топливный союз прокомментировал второе место РФ в Европе по дешевизне бензина

Народные новости02:18

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

РЕН ТВвчера в 17:00

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

РИА Новостивчера в 16:08
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Армия и оружие

Минобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии

Подразделения турецких войск передвигались по территории зоны деэскалации Идлиб в Сирии без уведомления российской стороны, поэтому попали под обстрел сирийской армии, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, поступившем в РБК.
РБК 06:02
Политика

Опубликован разговор диспетчера и заметившего иранскую ракету пилота

REGNUM 05:59
Политика

В Кремле напомнили Эрдогану о действующем предложении посетить Крым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у турецкого лидера Тайипа Эрдогана есть действующее предложение посетить Крым, таким образом он может на месте изучить ситуацию с правами крымских татар.
РИА Новости 05:28
Авто

В России нашли новые машины за 349 тысяч рублей

Российская газета 05:00
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской заявила, что мать душила и угрожала ей

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, что мать над ней издевалась.
Что происходит вчера в 11:13
Технологии

Немец создал пробку в Берлине с помощью тележки смартфонов

Немецкий художник Саймон Векерт решил продемонстрировать несовершенство алгоритмов системы навигации от Google.
Профиль 03:23
Общество

Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ

Новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ, ранее занимавший должность заместителя директора учреждения.
Интерфакс 04:14
Здоровье

Мишустин заявил о депортации зараженных коронавирусом из России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с целью предотвращения распространения коронавируса по стране, будет осуществляться депортация зараженных иностранных граждан.
Газета.Ru 04:17
Происшествия

В Твери две иномарки вылетели на тротуар после ДТП

Две иномарки, столкнувшись на перекрестке в Твери, вылетели на тротуар в толпу людей, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по региону.
РИА Новости 05:48
Происшествия

В Белгороде у поклонного креста найдено тело мужчины

Тело мужчины обнаружено утром 3 февраля у поклонного креста в районе авторынка Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.
REGNUM 01:24
Происшествия

Адвокат боксера Кушиташвили заявил, что наркотики подбросили

Московский Комсомолец 05:32
Политика

Посол России в ЦАР сообщил о правонарушениях убитых журналистов

Посол России в ЦАР Владимир Титоренко заявил, что убитые там российские журналисты нарушили законы страны, попытавшись без разрешения проникнуть на военную базу и не зарегистрировав ввоз киноаппаратуры.
Газета.Ru 05:33
Общество

Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы

Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
РИА Новости вчера в 00:59
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Общество

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, говорится в сообщении компании.
Ведомости 05:57
Кино

Военную драму «1917» Сэма Мендеса признали лучшим фильмом премии BAFTA

Военная драма "1917" американского режиссера Сэма Мендеса, повествующая о двух юных британских солдатах, выполняющих опасное задание, победила в номинации "Лучший фильм", свидетельствуют итоги конкурса BAFTA.
РИА Новости вчера в 16:53
Общество

Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.
Lenta.ru 04:15
Политика

Кремль назвал маловероятным «сверхблизкое сближение» Белоруссии и США

Развитие отношений Белоруссии и США — суверенное право Минска, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
РБК 06:10
Политика

Поправки в Конституцию: рабочую группу атаковали предложениями

Павел Крашенинников атакован предложениями.
Вести.Ru вчера в 12:13
Футбол

Зинченко извинился за удаление в матче с «Тоттенхэмом»

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко после матча 25-го тура премьер-лиги с Тоттенхэмом (0:2) на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум опубликовал пост в инстаграме, в котором принес извинения за свое удаление.
Советский спорт 02:39
Шоу-бизнес

Концертный директор певицы МакSим рассказала о госпитализации певицы

Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова опубликовала на своей странице в сети микроблогов Instagram запись, где рассказала о госпитализации исполнительницы.
Народные новости вчера в 16:32
Технологии

ФАС обяжет Apple и Google отвечать за установку российского ПО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила американским разработчикам операционных систем Apple, Google и Microsoft отвечать за предустановку российских программ на смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV на владельцев ОС.
ТК Звезда 04:17
Общество

В Димитровграде в НИИ зафиксировали радиоактивное загрязнение

Минимальное радиоактивное загрязнение зафиксировали на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде (Ульяновская область), сообщается на сайте института.
РИА Новости 05:52
Политика

МИД Польши: Россия проиграла спор и должна успокоиться

Польша «определённо выиграла этот исторический спор с Россией», полагает польский министр.
REGNUM 04:13
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
Общество

Медицинские маски в Курской области подорожали в 35 раз

Аптечные сети в Курской области увеличили в 35 раз цены на медицинские маски после опубликованных ранее рекомендаций Минздрава РФ о мерах профилактики коронавируса, сообщила в понедельник на оперативном заседании заместитель губернатора региона Ирина Хмелевская.
ТАСС 03:18
Шоу-бизнес

Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
ФАН вчера в 05:08
Общество

МВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров.
RT на русском 02:12
Общество

Григорий Лепс в Париже перенес операцию на голосовых связках

Отечественный исполнитель Григорий Лепс перенес операцию на голосовых связках.
Актуальные Новости 05:52
Политика

Глава ДНР подтвердил проверки жителей с украинскими паспортами

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал информацию о задержании местных жителей с украинскими паспортами и номерами машин в начале года.
Lenta.ru 05:08
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