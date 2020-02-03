Экономика
Lenta.ruБензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе
Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование. Стоимость российского топлива в абсолютных ценах без привязки к зарплате составила 45,8 рубля за литр.
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с чего всё началось
Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.РИА Новостивчера в 16:08
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Армия и оружие
Минобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии
Подразделения турецких войск передвигались по территории зоны деэскалации Идлиб в Сирии без уведомления российской стороны, поэтому попали под обстрел сирийской армии, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, поступившем в РБК.
Политика
В Кремле напомнили Эрдогану о действующем предложении посетить Крым
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у турецкого лидера Тайипа Эрдогана есть действующее предложение посетить Крым, таким образом он может на месте изучить ситуацию с правами крымских татар.
Авто
В России нашли новые машины за 349 тысяч рублей
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской заявила, что мать душила и угрожала ей
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, что мать над ней издевалась.
Технологии
Немец создал пробку в Берлине с помощью тележки смартфонов
Немецкий художник Саймон Векерт решил продемонстрировать несовершенство алгоритмов системы навигации от Google.
Общество
Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ
Новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ, ранее занимавший должность заместителя директора учреждения.
Здоровье
Мишустин заявил о депортации зараженных коронавирусом из России
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с целью предотвращения распространения коронавируса по стране, будет осуществляться депортация зараженных иностранных граждан.
Происшествия
В Твери две иномарки вылетели на тротуар после ДТП
Две иномарки, столкнувшись на перекрестке в Твери, вылетели на тротуар в толпу людей, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по региону.
Происшествия
В Белгороде у поклонного креста найдено тело мужчины
Тело мужчины обнаружено утром 3 февраля у поклонного креста в районе авторынка Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.
Происшествия
Адвокат боксера Кушиташвили заявил, что наркотики подбросили
Политика
Посол России в ЦАР сообщил о правонарушениях убитых журналистов
Посол России в ЦАР Владимир Титоренко заявил, что убитые там российские журналисты нарушили законы страны, попытавшись без разрешения проникнуть на военную базу и не зарегистрировав ввоз киноаппаратуры.
Общество
Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Общество
«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая
«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, говорится в сообщении компании.
Кино
Военную драму «1917» Сэма Мендеса признали лучшим фильмом премии BAFTA
Военная драма "1917" американского режиссера Сэма Мендеса, повествующая о двух юных британских солдатах, выполняющих опасное задание, победила в номинации "Лучший фильм", свидетельствуют итоги конкурса BAFTA.
Общество
Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ
В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.
Политика
Кремль назвал маловероятным «сверхблизкое сближение» Белоруссии и США
Развитие отношений Белоруссии и США — суверенное право Минска, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Политика
Поправки в Конституцию: рабочую группу атаковали предложениями
Павел Крашенинников атакован предложениями.
Футбол
Зинченко извинился за удаление в матче с «Тоттенхэмом»
Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко после матча 25-го тура премьер-лиги с Тоттенхэмом (0:2) на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум опубликовал пост в инстаграме, в котором принес извинения за свое удаление.
Шоу-бизнес
Концертный директор певицы МакSим рассказала о госпитализации певицы
Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова опубликовала на своей странице в сети микроблогов Instagram запись, где рассказала о госпитализации исполнительницы.
Технологии
ФАС обяжет Apple и Google отвечать за установку российского ПО
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила американским разработчикам операционных систем Apple, Google и Microsoft отвечать за предустановку российских программ на смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV на владельцев ОС.
Общество
В Димитровграде в НИИ зафиксировали радиоактивное загрязнение
Минимальное радиоактивное загрязнение зафиксировали на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде (Ульяновская область), сообщается на сайте института.
Политика
МИД Польши: Россия проиграла спор и должна успокоиться
Польша «определённо выиграла этот исторический спор с Россией», полагает польский министр.
Политика
Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Общество
Медицинские маски в Курской области подорожали в 35 раз
Аптечные сети в Курской области увеличили в 35 раз цены на медицинские маски после опубликованных ранее рекомендаций Минздрава РФ о мерах профилактики коронавируса, сообщила в понедельник на оперативном заседании заместитель губернатора региона Ирина Хмелевская.
Шоу-бизнес
Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
Общество
МВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров
МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров.
Общество
Григорий Лепс в Париже перенес операцию на голосовых связках
Отечественный исполнитель Григорий Лепс перенес операцию на голосовых связках.
Политика
Глава ДНР подтвердил проверки жителей с украинскими паспортами
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал информацию о задержании местных жителей с украинскими паспортами и номерами машин в начале года.