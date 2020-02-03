Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.

с чего всё началось

Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование. Стоимость российского топлива в абсолютных ценах без привязки к зарплате составила 45,8 рубля за литр.

Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе

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