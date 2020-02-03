Экономика

Lenta.ruLenta.ruБензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе

Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование. Стоимость российского топлива в абсолютных ценах без привязки к зарплате составила 45,8 рубля за литр.
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с чего всё началось

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.
РИА Новостивчера в 16:08

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Россия занимает второе место с самым дешевым бензином в Европе

Московский Комсомолецвчера в 23:48

Эксперт прокомментировал второе место России в Европе по дешевизне топлива

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Аналитик назвал причины дешевизны российского бензина

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Независимый топливный союз прокомментировал второе место РФ в Европе по дешевизне бензина

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В топливном союзе раскрыли секрет низкой цены на бензин в России

РЕН ТВ12:57

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива

Известиявчера в 17:29

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

РИА Новостивчера в 16:08
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Неймар получил желтую карточку за издевательский финт

Газета.Ru вчера в 07:17
Кино

«Холоп» стал самым кассовым фильмом в истории России

Фильм Клима Шипенко «Холоп» стал самым кассовым за всю историю российского кинематографа. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.
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Технологии

Ученые рассказали, как укрепить сердце и сосуды

Ученые выяснили, что чрезмерное употребление продуктов с высоким содержанием серных аминокислот — мяса, молочных продуктов, орехов и сои — повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а низкобелковая растительная пища, наоборот, оказывает позитивное влияние на здоровье сердца и сосудов.
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Григорян назвал сильные стороны Александра Соболева

Российский специалист Александр Григорян высказался об игре нападающего Александра Соболева, который этой зимой сменил «Крылья Советов» на московский «Спартак».
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Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

В шорт-листе претендентов на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение» находятся Полина Гагарина и группа Little Big.
ToDay News Ufa 06:54
Происшествия

Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице

Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
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Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на «Первом канале»

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Политика

ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию

Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
РИА Новости вчера в 21:35
Общество

Домохозяйкам в России предложили платить пособие

Законопроект, который предполагает выплату пособия для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную Думу России.
Мойка78 вчера в 19:29
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Клебо сломал палец и пропустит этап Кубка мира в Фалуне

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо сломал палец на руке и пропустит предстоящий этап Кубка мира в Фалуне (Швеция).
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Энергетика

Саудовская Аравия требует от стран ОПЕК сократить добычу нефти

Временно сократить объем добычи нефти минимум на 500 тыс. барр/сутки для поддержки цен на рынке нефти требует от стран ОПЕК Саудовская Аравия.
Красная весна 13:51
Энергетика

«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину

В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
РИА Новости 14:20
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

Известия вчера в 15:36
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Священникам предложили перестать освящать оружие массового поражения

Межсоборное присутствие Русской православной церкви (РПЦ) разработал проект документа "О благословении православных христиан на исполнение воинского долга", в котором предлагается исключить из практики священников благословение оружия неизбирательного действия и массового поражения, передает ТАСС.
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CEO Virtus.pro: «Я предлагал NAVI обсудить трансферную историю»

CyberSport.ru 15:06
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При стрельбе в общежитии университета в Техасе погибли два человека

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Футбол

Рангник может стать главным тренером и спортивным директором «Милана»

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Игроки ЦСКА окунули тренера по физподготовке Гранеро в джакузи

У футболистов ЦСКА существует многолетняя традиция — по окончании сборов в Кампоаморе окунать в бассейн тренера по физической подготовке Паулино Гранеро.
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Первый канал представит новый сезон «Голос. Дети» 14 февраля

В России первый сезон проекта прошел в 2014 году.
ТАСС 14:31
Экономика

Дедолларизация экспорта из России в Китай приостановилась

Евро действительно остается основной валютой для российского экспорта в эту страну: его доля в третьем квартале 2019 года составила 45,1% (для сравнения, в Европу — 33,3%).
Коммерсантъ 00:44
Спорт

Президиум ВФЛА подал в отставку

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики подал в отставку и передал полномочия рабочей группе Олимпийского комитета России.
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Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены

Газета.Ru 02:20
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В МВД предложили ввести для автомобильных номеров новые комбинации

По данным СМИ, в ведомстве хотят расширить номерные емкости. Изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров предлагает ввести МВД.
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Кино

Netflix снимет сериал по компьютерной игре Resident Evil

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Экономика

Украина резко нарастила закупки «американских» цыплят в России

Lenta.ru 12:37
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Учёные разработали новый препарат для борьбы с вирусами

Учёные из университета Женевы создали медицинский препарат на основе сахара, который эффективно борется с вирусными заболеваниями: от гриппа до коронавируса.
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Общество

Правительство перенесет инвестфорум в Сочи из-за коронавируса

Российский инвестиционный форум в Сочи, который должен был пройти 12-14 февраля, будет перенесен на другие даты.
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Милла Йовович родила третью дочь

Старшие дочери с отцом, режиссером Полом Андерсеном навестили маму с сестрой в больнице.
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Армия и оружие

Die Welt: военная мощь России значительно возросла

Военная мощь России значительно увеличилась с 2008 года, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.
Газета.Ru 30 января в 23:10
Общество

Экспорт защитных медицинских изделий из России могут ограничить

Экспорт защитных медицинских изделий из России могут ограничить Угроза дефицита медицинских масок в России на фоне распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV взволновала чиновников.
Коммерсантъ 12:54
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