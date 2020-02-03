Экономика
Lenta.ruБензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе
Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование. Стоимость российского топлива в абсолютных ценах без привязки к зарплате составила 45,8 рубля за литр.
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с чего всё началось
Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.РИА Новостивчера в 16:08
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Неймар получил желтую карточку за издевательский финт
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«Холоп» стал самым кассовым фильмом в истории России
Фильм Клима Шипенко «Холоп» стал самым кассовым за всю историю российского кинематографа. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.
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Ученые выяснили, что чрезмерное употребление продуктов с высоким содержанием серных аминокислот — мяса, молочных продуктов, орехов и сои — повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а низкобелковая растительная пища, наоборот, оказывает позитивное влияние на здоровье сердца и сосудов.
Футбол
Григорян назвал сильные стороны Александра Соболева
Российский специалист Александр Григорян высказался об игре нападающего Александра Соболева, который этой зимой сменил «Крылья Советов» на московский «Спартак».
Музыка
Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России
В шорт-листе претендентов на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение» находятся Полина Гагарина и группа Little Big.
Происшествия
Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице
Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
Политика
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Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
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Домохозяйкам в России предложили платить пособие
Законопроект, который предполагает выплату пособия для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную Думу России.
Спорт
Клебо сломал палец и пропустит этап Кубка мира в Фалуне
Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо сломал палец на руке и пропустит предстоящий этап Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Энергетика
Саудовская Аравия требует от стран ОПЕК сократить добычу нефти
Временно сократить объем добычи нефти минимум на 500 тыс. барр/сутки для поддержки цен на рынке нефти требует от стран ОПЕК Саудовская Аравия.
Энергетика
«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину
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Общество
Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней
Общество
Священникам предложили перестать освящать оружие массового поражения
Межсоборное присутствие Русской православной церкви (РПЦ) разработал проект документа "О благословении православных христиан на исполнение воинского долга", в котором предлагается исключить из практики священников благословение оружия неизбирательного действия и массового поражения, передает ТАСС.
Киберспорт
CEO Virtus.pro: «Я предлагал NAVI обсудить трансферную историю»
Футбол
Рангник может стать главным тренером и спортивным директором «Милана»
«Милан» предложил Ральфу Рангнику совмещать посты главного тренера команды и спортивного директора клуба.
Футбол
Игроки ЦСКА окунули тренера по физподготовке Гранеро в джакузи
У футболистов ЦСКА существует многолетняя традиция — по окончании сборов в Кампоаморе окунать в бассейн тренера по физической подготовке Паулино Гранеро.
Культура
Первый канал представит новый сезон «Голос. Дети» 14 февраля
В России первый сезон проекта прошел в 2014 году.
Экономика
Дедолларизация экспорта из России в Китай приостановилась
Евро действительно остается основной валютой для российского экспорта в эту страну: его доля в третьем квартале 2019 года составила 45,1% (для сравнения, в Европу — 33,3%).
Спорт
Президиум ВФЛА подал в отставку
Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики подал в отставку и передал полномочия рабочей группе Олимпийского комитета России.
Общество
В МВД предложили ввести для автомобильных номеров новые комбинации
По данным СМИ, в ведомстве хотят расширить номерные емкости. Изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров предлагает ввести МВД.
Кино
Netflix снимет сериал по компьютерной игре Resident Evil
Наука
Учёные разработали новый препарат для борьбы с вирусами
Учёные из университета Женевы создали медицинский препарат на основе сахара, который эффективно борется с вирусными заболеваниями: от гриппа до коронавируса.
Общество
Правительство перенесет инвестфорум в Сочи из-за коронавируса
Российский инвестиционный форум в Сочи, который должен был пройти 12-14 февраля, будет перенесен на другие даты.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочь
Старшие дочери с отцом, режиссером Полом Андерсеном навестили маму с сестрой в больнице.
Армия и оружие
Die Welt: военная мощь России значительно возросла
Военная мощь России значительно увеличилась с 2008 года, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.
Общество
Экспорт защитных медицинских изделий из России могут ограничить
Экспорт защитных медицинских изделий из России могут ограничить Угроза дефицита медицинских масок в России на фоне распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV взволновала чиновников.