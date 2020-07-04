Энергетика
КоммерсантъБензин в России подорожал на 4–6 копеек
Средние розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 по сравнению с прошлой неделей выросли с 29 июня по 3 июля на 6 коп. и 4 коп.— до 43,09 руб. и 46,42 руб. за литр соответственно, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes. Дизельное топливо подорожал на 3 коп.— до 48,09 руб. за литр.
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Общество
Израиль ужесточает карантинные меры из-за роста случаев коронавируса
В Израиле приняли решение закрыть бары, клубы, спортзалы, а также запретить проведение массовых мероприятий из-за роста случаев новой коронавирусной инфекции.
RT на русском 20:24
Киберспорт
Вышел дебютный тизер-трейлер Shadow Warrior 3
Независимое издательство Devolver Digital совместно со студией Flying Wild Hog представила тизер-трейлер продолжения серии экшенов от первого лица Shadow Warrior.
Чемпионат 11:25
Шоу-бизнес
Оперная певица Мария Максакова снялась в откровенном видеоклипе
Оперная певица Мария Максакова предстала перед публикой в абсолютно голом виде.
Аргументы недели 08:00
Происшествия
Пациент с коронавирусом умер в Долинской больнице
Мужчина 68-ми лет умер в Долинской ЦРБ, поступивший туда накануне в крайне тяжёлом состоянии из реанимации городской больницы имени Анкудинова.
АСТВ 17:49
Общество
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом
Минкомсвязь разработала систему отслеживания находившихся в контакте с больными коронавирусом на основе данных номеров сотовой связи и отслеживания геолокации.
РИА Новости 14:17
Общество
В России за год снизился уровень крайней бедности
Москва, 6 июля 2020, 08:20 — REGNUM В России в 2019 году доля населения за чертой бедности снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%, сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.
REGNUM 01:20
Общество
Богатейшая женщина Африки пошла на сотрудничество со следствием
Готовность сотрудничать со следствием, чтобы «очистить свое имя» выразила богатейшая женщина Африки, Изабель душ Сантуш, сообщает 6 июля Bloomberg.
ИА Красная Весна 15:05
Армия и оружие
Китай уведомил ООН о присоединении к договору о торговле оружием
Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу Документ о присоединении КНР к Международному договору о торговле оружием (МДТО).
ТАСС 18:45
Здоровье
Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
Активность чумных очагов в Азии возрастает в силу объективных причин, однако для России они не представляют опасности, заявил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Известия 19:32
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17
Футбол
В сети появилось видео попадания молнии в голкипера клуба ПФЛ
RT на русском 05:39
Космос
Новая телеметрическая система поможет сократить вес ракет «Рокот-М»
Экономика сегодня 04 июля в 12:02
Общество
В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников
Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM 04:36
ЖКХ
Часть Южно-Сахалинска завтра останется без холодной воды
В связи с ремонтными работами на магистральных сетях водопровода 7 июля с 20.00 до 8 июля 6.00 будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам: - ул. Ленина № 125, 127, 171, 217, 219; - ул. Сахалинская № 49, 51, 55; - ул. Невельского №58; - ул. Амурская № 1, 4, 6, 100, 102, а также в 1, 2, 3 укрупненных кварталах (квадрат улиц: Сахалинская Ленина Победы Вокзальная).
АСТВ 20:41
Экономика
Goldman Sachs ухудшил прогноз по ВВП США
"Совокупность более жестких ограничений на уровне штатов и добровольное социальное дистанцирование уже оказывают заметное влияние на экономическую активность", - говорится в докладе экономистов Goldman Sachs.
Финмаркет 04:52
Наука
Разработан чип для сверхбыстрой передачи данных с помощью света
ToDay News Ufa 10:27
Космос
NASA займется выпуском туалетной воды с ароматом открытого космоса
Космос - пространство безвоздушное и большей частью очень холодное, с температурами, близкими к абсолютному нолю (-273), поэтому, казалось бы, он ничем не может пахнуть.
Новые Известия 06:36
Происшествия
Жительница Черкесска заявила о фальсификации дела против сына
Гогова обратилась на сервис обратной связи «Кавказского узла» и юридический сервис заявив, что материалы оперативно-розыскных мероприятий в уголовном деле против ее сына были сфальсифицированы.
Кавказский узел 20:28
Происшествия
МВД завершило расследование дела о ДТП в Москве с участием Ефремова
«Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом», — сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
РБК 13:01
Культура
Крутой отменил конкурс «Новая волна» в Казани из-за коронавируса
Известный продюсер и композитор Игорь Крутой сообщил об отмене конкурса молодых исполнителей «Новая волна», который должен был пройти в Казани.
АиФ Казань 13:00
Армия и оружие
ВМС США «потеряли» стелс-ракету
Авторы материалов обращают внимание, что корабль Gabrielle Giffords, находясь в Южно-Китайском море, призванном демонстрировать КНР военные возможности Соединенных Штатов и ситуация с «потерянной» ракетой дискредитирует ВМС США.
Военное дело 07:10
Общество
В России могут смягчить правила продажи алкоголя
"Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве.
Газета.Ru 17:24
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия «За правду», лидером которой является писатель Захар Прилепин, опубликовала предвыборную программу, где призывает провести референдум по самопровозглашённым ДНР, ЛНР и Приднестровью.
News.ru 15:36
Общество
В Джорджии ввели режим ЧП и разрешили ввод Нацгвардии из-за протестов
RT на русском 18:57
Общество
В Приамурье число умерших от COVID-19 пациентов выросло до 16
Число скончавшихся от COVID-19 в Амурской области достигло 16 человек, сообщает правительство региона.
РИА Новости 08:49