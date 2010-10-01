Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъБензин в России подорожал на 4–6 копеек

Средние розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 по сравнению с прошлой неделей выросли с 29 июня по 3 июля на 6 коп. и 4 коп.— до 43,09 руб. и 46,42 руб. за литр соответственно, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes. Дизельное топливо подорожал на 3 коп.— до 48,09 руб. за литр.
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Известный артист театра и кино болельщик московского "Спартака" Дмитрий Назаров на своей странице в "Инстаграме" опубликовал стихотворение о поражении красно-белых в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с "Тамбовом" (2:3).
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Общество

Муж сестры Мишустина подал в суд на Алексея Навального

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Экономика

ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают законопроект, который позволит россиянам в кредитных организациях показывать водительские права в качестве удостоверения личности.
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Здоровье

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
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Нижегородская прокуратура начала проверку сообщений о падении Ан-2

Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку по факту возможного падения легкомоторного самолета в Нижегородской области.
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Общество

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Происшествия

Скандальный застройщик подрался с обманутым дольщиком

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Меган Маркл и принц Гарри не могут применять данную символику в личных проектах после выхода из королевской семьи.
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Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза

Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.
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Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
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По информации некоторых СМИ, пьяная женщина угрожала убить себя и своих детей.
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В Германии увидели угрозу банкротства Украины

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Положительно оценила Германия решение Дании по «Северному потоку — 2»

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Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
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МВД завершило расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова

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Общество

Рошаль призвал жителей Москвы «не быть дураками» и носить маски

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль призвал москвичей продолжать носить маски в общественных местах.
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