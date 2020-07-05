Энергетика
КоммерсантъБензин в России подорожал на 4–6 копеек
Средние розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 по сравнению с прошлой неделей выросли с 29 июня по 3 июля на 6 коп. и 4 коп.— до 43,09 руб. и 46,42 руб. за литр соответственно, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes. Дизельное топливо подорожал на 3 коп.— до 48,09 руб. за литр.
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Новые законы, взлёт цен на бензин в Уфе, продление самоизоляции – Главные новости недели в Башкирии
UfacityNews.ruвчера в 08:57
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