Средние розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 по сравнению с прошлой неделей выросли с 29 июня по 3 июля на 6 коп. и 4 коп.— до 43,09 руб. и 46,42 руб. за литр соответственно, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes. Дизельное топливо подорожал на 3 коп.— до 48,09 руб. за литр.

Бензин в России подорожал на 4–6 копеек

Общество ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира. 1,1K

Спорт 12 июля Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2 Во время презентации Ubisoft, которая начнётся 12 июля в 22:00 мск, можно будет бесплатно забрать вторую часть Watch Dogs на ПК. 2

Общество Президент Бразилии заявил о наличии симптомов коронавируса у себя Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что у него наблюдаются симптомы заражения коронавирусом.

Общество В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения. 11

Происшествия В Петербурге на территории бизнес-центра загорелись автомобили Автомобильная цистерна и несколько машин загорелись в Санкт-Петербурге на территории бизнес-центра "Торгбыттранс" на площади около 400 кв. метров.

Здоровье В Иркутской области стало больше больных с тяжелой формой коронавируса В Иркутской области будут развернуты дополнительные провизорные госпитали, сказала 6 июля 2020 года исполняющая обязанности заместителя председателя регионального правительства Валентина Вобликова, сообщает пресс-служба областного правительства. 8

Политика Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса Партия «За правду», лидером которой является писатель Захар Прилепин, опубликовала предвыборную программу, где призывает провести референдум по самопровозглашённым ДНР, ЛНР и Приднестровью. 2

Происшествия Число жертв ливневых дождей в Японии достигло 50 По меньшей мере 50 человек погибли на юго-западном японском острове Кюсю в результате последствий сильных ливневых дождей, которые привели к разливу рек и сходу оползней. 1

Экономика ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают законопроект, который позволит россиянам в кредитных организациях показывать водительские права в качестве удостоверения личности. 65

Общество В России могут смягчить правила продажи алкоголя "Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве. 75

Происшествия Подозреваемый в «минировании» торговых центров задержан в Калининграде Глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил, что правоохранителями региона задержан подозреваемый, который сообщил по телефону о якобы минировании вечером, 6 июля, торговых центров "Плаза" и "Европа" в Калининграде.

Происшествия Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания. 640

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. 799