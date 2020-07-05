Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъБензин в России подорожал на 4–6 копеек

Средние розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 по сравнению с прошлой неделей выросли с 29 июня по 3 июля на 6 коп. и 4 коп.— до 43,09 руб. и 46,42 руб. за литр соответственно, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes. Дизельное топливо подорожал на 3 коп.— до 48,09 руб. за литр.
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Автомобильная цистерна и несколько машин загорелись в Санкт-Петербурге на территории бизнес-центра "Торгбыттранс" на площади около 400 кв. метров.
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Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

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В Иркутской области будут развернуты дополнительные провизорные госпитали, сказала 6 июля 2020 года исполняющая обязанности заместителя председателя регионального правительства Валентина Вобликова, сообщает пресс-служба областного правительства.
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Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

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Число жертв ливневых дождей в Японии достигло 50

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ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают законопроект, который позволит россиянам в кредитных организациях показывать водительские права в качестве удостоверения личности.
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Турция перекрыла пролив Дарданеллы из-за лесного пожара

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Глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил, что правоохранителями региона задержан подозреваемый, который сообщил по телефону о якобы минировании вечером, 6 июля, торговых центров "Плаза" и "Европа" в Калининграде.
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Представители компании Mercedes показали на видео обновленную мультимедиа систему MBUX, которой обзаведется следующее поколение S-class.
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