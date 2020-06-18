Энергетика
Караван ЯрмаркаБензин в России рекордно подорожал
Ждем повышение цен на топливо на заправках в Тверской области. По итогам торгов 17 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цена бензина А-95 увеличилась, согласно национальному биржевому индексу, на 0,87% и составила 56,751 тысячи рублей за тонну.
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с чего всё началось
За среду стоимость тонны Аи-92 выросла на 0,59%, до 49,679 тыс. руб. Однако с начала июня бензин этой марки почти не подорожал, в результате разница в стоимости Аи-92 и Аи-95 выросла примерно до 7 тыс. руб. на тонну.РБКвчера в 09:34
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В Краснодарском крае с 21 июня открываются все отели. Решение об этом было принято на заседании оперативного штаба по коронавирусу.
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«Без сомнения, саммит России, Китая, Франции, США и Великобритании может сыграть важную роль в поиске общих ответов на современные вызовы и угрозы и продемонстрирует общую приверженность духу союзничества, тех гуманистических идеалов и ценностей, за которые наши отцы и деды сражались плечом к плечу», — написал Путин.
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Взрыв произошел на складе в Ленинском районе в Мурманске в четверг вечером, сообщил ТАСС источник во властных структурах региона.
ТАСС 14:06
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В Калининграде мужчина днем в четверг поджег себя перед зданием полиции.
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Взгляд.ру 14:26
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ФАС проверяет причины роста цен на бензин на бирже
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет обоснованность роста цен на бензин на бирже.
Коммерсантъ 13:22
Авто
Mazda представил пикап Mazda BT-50 нового поколения
Компания Mazda представила новый пикап Mazda BT-50.
Автоновости дня вчера в 01:36
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Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
РИА Новости 12:39
Политика
Посол отреагировал на обвинения ФРГ в убийстве Хангошвили
Обвинения Германии в причастности российских госструктур к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года являются бездоказательными.
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В Москве в военном госпитале имени Бурденко начали испытывать вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 на 18 добровольцах, сообщило Минобороны.
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Собянин отменил предварительную запись в МФЦ
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в четверг, что подписал документ об отмене обязательной предварительной записи в МФЦ.
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Мария Кравченко назвала главный секрет гармоничных отношений с мужем
Юмористка Мария Кравченко, которая уже много лет счастлива в отношениях со своим супругом продюсером Константином Золотаревым, в своем недавнем интервью рассказала об одном из главных секретов гармоничных отношений.
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На МКС обнаружили источник концентрации бензола
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что из-за высокой плотности календаря клуб не может пойти на перенос матча с «Ростовом».
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Полиция пришла минувшей ночью в редакцию телеканала «Дождь»
Четверо мужчин в штатском, представившиеся полицейскими, нагрянули в редакцию «Дождя» в полпервого ночи и потребовали, чтобы корреспондент Антон Баев проехал с ними.
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Москва, 17 июня 2020, 15:29 — REGNUM На очередной допрос в ГСУ ГУ МВД Москвы доставили российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня стал виновником смертельного ДТП в Москве.
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