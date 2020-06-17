Энергетика
Lenta.ruБензин в России рекордно подорожал
Бензин Аи-95 рекордно подорожал на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи 17 июня, свидетельствуют данные площадки. Стоимость тонны топлива, согласно национальному индексу, составила 56,7 тысячи рублей. Это рекордный показатель за всю историю торгов.
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Армия и оружие
США разработали стратегию обороны в космосе
Замдиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев, раскритиковав планы США по закреплению права право американцев на освоение космоса, сообщил, что попытки присвоить себе территории других планет препятствуют установлению плодотворного взаимодействия государств "Угрозой" со стороны России обеспокоились не только Штаты, но и страны-участницы НАТО.
Комсомольская правда 14:43
Авто
Продажи LADA в ЕС упали более чем в 2 раза
Европейские продажи LADA, чей уход из ЕС официально подтвердился пару недель назад, в мае снизились в 3,2 раза и составили 128 единиц.
Автоновости дня 03:44
Здоровье
Правительство РТ разбирается в ситуации с горбольницей №5
Сегодня в Набережные Челны приехала вице-премьер Лейла Фазлеева На пресс-конференции с министром здравоохранения РТ Маратом Садыковым, которая прошла в режиме онлайн, сегодня прозвучало много вопросов на тему корнавируса от жителей Набережных Челнов.
Челнинские известия 06:19
Происшествия
Адвокат рассказал о похудении Ефремова после ДТП
После пьяного ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек, актер Михаил Ефремов чувствует себя очень плохо и похудел на шесть килограммов.
Lenta.ru 14:35
Политика
Трамп продлил санкции против КНДР
Президент США Дональд Трамп продлил ещё на год санкции в отношении Северной Кореи. Об этом говорится на сайте Белого дома.
RT на русском 15:17
Здоровье
Врач назвал последствия заболевания коронавирусом
Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации комитета по здравоохранению Станислав Макаренко рассказал о последствиях, которые могут появиться у переболевших коронавирусом пациентов.
Neva.Today 14:20
Происшествия
Актриса Нонна Гришаева рассказала, как Ефремов «медленно убивал себя»
Российская актриса Нонна Гришаева рассказала, что ее коллега Михаил Ефремов "медленно убивал себя" из-за проблем с алкоголем.
Газета.Ru 15:47
Политика
Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве
Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 15:32
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 4000 для настольных PC могут задержаться
По этим данным, новые процессоры AMD Ryzen 4000 выйдут не ранее 2021 года.
Игромания.ру 06:48
Происшествия
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс
Газета.Ru 07:35
Общество
Избирательные счета соперника Лукашенко заблокировали
Власти Белоруссии заблокировали избирательные счета Виктора Бабарико, соперника Александра Лукашенко на грядущих президентских выборах.
Lenta.ru 11:41
Политика
Россия никогда не обсуждала границу с Финляндией – Захарова
Россия никогда не обсуждала границу с Финляндией, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
Москва 24 13:33
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM вчера в 01:04
Армия и оружие
Эсминец США вошел в Черное море
Как сообщила пресс-служба 6-го флота ВМС США, американский эсминец класса Arleigh Burke Porter начал переход в Черное море с целью проведения учений с союзниками по НАТО и партнерами альянса в регионе.
Военное дело 06:01
Общество
Мишустин отменил меню времен СССР в самолетах
Премьер-министр России Михаил Мишустин отменил приказ от 1988 года, устанавливающий меню в самолетах, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:41
Происшествия
В Москве задержали бывших сотрудников банка «БФГ-кредит»
В Москве задержали бывших сотрудников банка «БФГ-кредит».
BFM.ru 11:46
Экономика
Экономист не исключил падения курса доллара на треть в 2021 году
По сути, ФРС напечатал $2,5 трлн, что рано или поздно скажется на инфляции.
REGNUM 09:34
Экономика
Медведев назвал главные шоки для российской экономики
Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК 02:03
Культура
Появился новый трейлер второго сезона «Рокового патруля»
Портал IGN опубликовал новый трейлер второго сезона супергеройского сериала «Роковой патруль», который будет выходить на HBO Max.
Игромания.ру 12:21
Экономика
Треть российских компаний отказались от господдержки
Около трети российских компаний отказалось от государственной поддержки.
РБК 01:10
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал покупку особняка за 55 миллионов долларов
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опроверг распространившиеся в Сети слухи о покупке загородного дома на Рублевке стоимостью 55 миллионов долларов.
Политическая Экспертиза 13:13
Политика
Трамп попросил лидера Китая помочь выиграть выборы
Президент США Дональд Трамп попросил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему выиграть выборы в 2020 году.
Lenta.ru 16:03
Происшествия
Выходцы из Магриба и Чечни договорились о перемирии в Дижоне
Представители выходцев из Магриба и Чечни во французском Дижоне договорились остановить столкновения, продолжавшиеся в течение нескольких дней, сообщает журнал Marianne со ссылкой на источники.
Взгляд.ру 12:54
Общество
Названы сроки возобновления работы российских школ
Учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перешли на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru 15:05
Происшествия
В Киеве сторонники Шария загнали в угол ветерана АТО и избили дубинками
На одном из опубликованных в социальных сетях видео показано, как несколько человек избивают кулаками, ногами и дубинками одного из ветеранов "Азова", воевавшего на стороне украинских силовиков в Донбассе, сообщает Российский Диалог.
Российский Диалог 15:36