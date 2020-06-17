с чего всё началось

Бензин Аи-95 рекордно подорожал на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи 17 июня, свидетельствуют данные площадки. Стоимость тонны топлива, согласно национальному индексу, составила 56,7 тысячи рублей. Это рекордный показатель за всю историю торгов.

Армия и оружие США разработали стратегию обороны в космосе Замдиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев, раскритиковав планы США по закреплению права право американцев на освоение космоса, сообщил, что попытки присвоить себе территории других планет препятствуют установлению плодотворного взаимодействия государств "Угрозой" со стороны России обеспокоились не только Штаты, но и страны-участницы НАТО.

Здоровье Правительство РТ разбирается в ситуации с горбольницей №5 Сегодня в Набережные Челны приехала вице-премьер Лейла Фазлеева На пресс-конференции с министром здравоохранения РТ Маратом Садыковым, которая прошла в режиме онлайн, сегодня прозвучало много вопросов на тему корнавируса от жителей Набережных Челнов. 1

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Политика Трамп продлил санкции против КНДР Президент США Дональд Трамп продлил ещё на год санкции в отношении Северной Кореи. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Здоровье Врач назвал последствия заболевания коронавирусом Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации комитета по здравоохранению Станислав Макаренко рассказал о последствиях, которые могут появиться у переболевших коронавирусом пациентов. 2

Гаджеты Процессоры AMD Ryzen 4000 для настольных PC могут задержаться По этим данным, новые процессоры AMD Ryzen 4000 выйдут не ранее 2021 года.

Общество Избирательные счета соперника Лукашенко заблокировали Власти Белоруссии заблокировали избирательные счета Виктора Бабарико, соперника Александра Лукашенко на грядущих президентских выборах.

Общество Стали известны отменившие парад Победы российские города Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса. 2,5K

Армия и оружие Эсминец США вошел в Черное море Как сообщила пресс-служба 6-го флота ВМС США, американский эсминец класса Arleigh Burke Porter начал переход в Черное море с целью проведения учений с союзниками по НАТО и партнерами альянса в регионе. 46

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Происшествия Выходцы из Магриба и Чечни договорились о перемирии в Дижоне Представители выходцев из Магриба и Чечни во французском Дижоне договорились остановить столкновения, продолжавшиеся в течение нескольких дней, сообщает журнал Marianne со ссылкой на источники. 1,9K

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