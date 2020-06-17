Энергетика
Lenta.ruБензин в России рекордно подорожал
Бензин Аи-95 рекордно подорожал на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи 17 июня, свидетельствуют данные площадки. Стоимость тонны топлива, согласно национальному индексу, составила 56,7 тысячи рублей. Это рекордный показатель за всю историю торгов.
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Кино
Warner Bros. создаст собственный аналог ComicCon
NewInform 09:24
Футбол
«Наполи» обыграл «Ювентус» и завоевал Кубок Италии
В финальном матче Кубка Италии «Наполи» в серии послематчевых пенальти обыграл «Ювентус».
RT на русском 17:07
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Известия вчера в 20:11
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал покупку особняка за 55 миллионов долларов
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опроверг распространившиеся в Сети слухи о покупке загородного дома на Рублевке стоимостью 55 миллионов долларов.
Политическая Экспертиза 13:13
Общество
Названы сроки появления готовой к испытаниям вакцины от коронавируса
Вакцины от коронавирусной инфекции, готовые к клиническим испытаниям, появятся в научном центре «Вектор» в ближайшее время.
Профиль 16:30
Происшествия
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс
У амфитеатра на Хохловской площади в центре столицы пара занялась сексом на глазах у прохожих, передает НТВ.
Газета.Ru 07:35
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
РИА Новости вчера в 02:26
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
Газета.Ru 16:41
Общество
Попова пообещала вернуть школьников за парты 1 сентября
Российские школьники, скорее всего, смогут вернуться за парты 1 сентября, считает глава ведомства Анна Попова.
ТВ Центр 14:17
Политика
Президент Чехии решил не приезжать на парад Победы в Москву
Президент Чехии Милош Земан решил не приезжать на парад Победы в Москву 24 июня из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 12:19
Политика
Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия 12:39
Происшествия
Опубликовано видео ссоры историка Соколова с убитой аспиранткой
В Сети появилась видеозапись, сделанная историком Олегом Соколовым незадолго до убийства аспирантки Анастасии Ещенко.
НТВ 15 июня в 14:52
Авто
Mazda представила пикап Mazda BT-50 нового поколения
Компания Mazda представила новый пикап Mazda BT-50.
Автоновости дня 01:36
Армия и оружие
Файез Саррадж: ливийский народ находится на службе у «великой Турции»
В аудиоматериале Файез Саррадж сказал, что отныне «ливийцы служат на благо великого турецкого народа».
ИА REX 08:10
Фигурное катание
Плющенко заявил, что Трусова хотела перейти к нему ещё два года назад
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что отец Александры Трусовой общался с ним относительно возможного перехода ещё в 2018 году.
RT на русском 15:08
Авто
Анонсирован шестиколёсный пикап от Rezvani Motors
Калифорнийская марка Rezvani, выпускающая доработанные внедорожники, готовится представить свою новинку Hercules.
Somanyhorses 14:20
Общество
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия 15:18
Армия и оружие
НАТО согласовало меры в ответ на усиление ракетного потенциала России
RT на русском 12:46
Экономика
Совкомбанк собирается купить «Совесть» у Qiwi
Группа Qiwi приняла решение продать свой проект – карты рассрочки "Совесть".
Политика Сегодня 13:40
Технологии
Названа дата окончательных «похорон» Adobe Flash Player
Накануне компания назвала дату, когда прекратит делать и это — 31 декабря 2020-го года.
Вести.Ru 03:17
Здоровье
В Москве умер первый ребенок из-за новой болезни, вызванной COVID-19
Потом врачи объяснили Анне: у девочки был Кавасаки-подобный синдром, вызванный коронавирусом.
РИА Новости 01:00
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в матче АПЛ
Чемпионат 17:16
Футбол
Киевское «Динамо» на классе вышло в финал Кубка Украины
Евро-футбол.ру 08:56
Армия и оружие
Пентагон: США разработали стратегию обороны в космосе
Заместитель помощника главы Пентагона Стивен Китэй заявил, что Соединённые Штаты разработали стратегию обороны в космосе.
RT на русском 16:13
Энергетика
Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности покупать газ не только в России: на рынке сражаются за возможность поставлять газ в республику.
Вести.Ru вчера в 07:34