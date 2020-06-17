Энергетика

Lenta.ruLenta.ruБензин в России рекордно подорожал

Бензин Аи-95 рекордно подорожал на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи 17 июня, свидетельствуют данные площадки. Стоимость тонны топлива, согласно национальному индексу, составила 56,7 тысячи рублей. Это рекордный показатель за всю историю торгов.
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с чего всё началось
Стоимость бензина марки Аи-95 по итогам торгов 17 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) увеличилась, согласно национальному биржевому индексу, на 0,87% и составила
 56,751 тыс. руб. за тонну.
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