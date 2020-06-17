с чего всё началось

Бензин Аи-95 рекордно подорожал на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи 17 июня, свидетельствуют данные площадки. Стоимость тонны топлива, согласно национальному индексу, составила 56,7 тысячи рублей. Это рекордный показатель за всю историю торгов.

Футбол «Наполи» обыграл «Ювентус» и завоевал Кубок Италии В финальном матче Кубка Италии «Наполи» в серии послематчевых пенальти обыграл «Ювентус».

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал покупку особняка за 55 миллионов долларов Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опроверг распространившиеся в Сети слухи о покупке загородного дома на Рублевке стоимостью 55 миллионов долларов. 128

Происшествия Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс У амфитеатра на Хохловской площади в центре столицы пара занялась сексом на глазах у прохожих, передает НТВ. 346

Политика Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии. 2,1K

Фигурное катание Плющенко заявил, что Трусова хотела перейти к нему ещё два года назад Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что отец Александры Трусовой общался с ним относительно возможного перехода ещё в 2018 году.

Авто Анонсирован шестиколёсный пикап от Rezvani Motors Калифорнийская марка Rezvani, выпускающая доработанные внедорожники, готовится представить свою новинку Hercules.

Общество Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 92

Общество На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1". 702

Общество Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации. 974

Экономика Совкомбанк собирается купить «Совесть» у Qiwi Группа Qiwi приняла решение продать свой проект – карты рассрочки "Совесть".

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Армия и оружие Пентагон: США разработали стратегию обороны в космосе Заместитель помощника главы Пентагона Стивен Китэй заявил, что Соединённые Штаты разработали стратегию обороны в космосе.