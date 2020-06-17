Энергетика

Lenta.ruLenta.ruБензин в России рекордно подорожал

Бензин Аи-95 рекордно подорожал на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи 17 июня, свидетельствуют данные площадки. Стоимость тонны топлива, согласно национальному индексу, составила 56,7 тысячи рублей. Это рекордный показатель за всю историю торгов.
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с чего всё началось

Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум

За среду стоимость тонны Аи-92 выросла на 0,59%, до 49,679 тыс. руб. Однако с начала июня бензин этой марки почти не подорожал, в результате разница в стоимости Аи-92 и Аи-95 выросла примерно до 7 тыс. руб. на тонну.
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Почему бензин в России снова подорожал

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Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум

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Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум - 57,209 за тонну. Они потянут за собой розничные

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Цена бензина Аи-95 побила исторический рекорд на бирже

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Эксперт дал прогноз по ценам на бензин после рекордного подорожания АИ-95

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Группа Qiwi приняла решение продать свой проект – карты рассрочки "Совесть".
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