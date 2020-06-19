Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецБензин в России рекордно подорожал

Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум. С начала июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже тонна Аи-92 подорожала на рекордные 9% и превысила 56,7 тыс рублей.
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Биржевая цена Аи-95 впервые за неделю снизилась

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Цена на бензин Аи-95 в России поднялась до рекордной отметки

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Бензин Аи-95 подешевел впервые за неделю

Национальная служба новостейвчера в 07:24
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Политика

Поправки в Конституцию «зацементируют» положение России, заявил Песков

Принятие поправок к Конституции РФ позволит "зацементировать" сильное суверенное положение России, это не является угрозой для других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Происшествия

Психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым

Судебно-психиатрическая экспертиза признала вменяемым актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы, сообщают источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса».
Ведомости 07:03
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Космос

Новый ионный двигатель ИД-200 КР прошёл огневые стыковочные испытания

Москва, 20 июня 2020, 14:09 — REGNUM Российские специалисты успешно завершили огневые стыковочные испытания ионного ракетного двигателя ИД-200 КР, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
REGNUM 07:09
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Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
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Армия и оружие

Десантный корабль-док ВМС США вошел в Черное море

Десантный корабль-док Oak Hill ВМС США вошел в Черное море, где присоединился к находящемуся там эсминцу с управляемым ракетным оружием Porter.
ТАСС вчера в 05:54
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Транспорт

Несколько улиц на юге Москвы оказались затоплены из-за ливней

ЦОДД Москвы сообщает о сильном подтоплении на нескольких улицах, расположенных на юге столицы.
Интерфакс 09:06
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Футбол

«Ювентус» нацелился на подписание Рауля Хименеса

"Ювентус" заинтересован в подписании нападающего "Вулверхэмптона" Рауля Хименеса, поскольку этим летом клуб хочет укрепить линию атаки, сообщает Calciomercato.По информации источника, туринский клуб обратил свое внимание на 29-летнего мексиканского форварда по рекомендации агента Хорхе Мендеса после того, как упустил возможность приобрести Мауро Икарди (ПСЖ) и Аркадиуша Милика (" Наполи").
Soccer.ru 10:05
Общество

«Роскосмос» прокомментировал сообщения о зарплатах в 370 тыс. рублей

«Роскосмос» прокомментировал сообщения СМИ о том, что проверка раскрыла среднюю зарплату в Объединенной ракетно-космической корпорации, которая якобы составляет 370 тыс. рублей в месяц.
Взгляд.ру 09:48
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Политика

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде российских регионов

В Гидрометцентре сообщили о заморозках в ряде регионов страны 20 июня.
Известия 08:05
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Общество

Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

Наибольшая фаза солнечного затмения, видимая из России, составит 0,45 и будет видна на юге Алтайского края, Республики Тыва и Республики Алтай вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией.
ТАСС 02:03
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Общество

Судья Хахалева отказалась раскрыть свои доходы

Краснодарская судья Елена Хахалева отказалась представить сведения о своих доходах и имуществе за прошлый год.
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Общество

В Крыму обнаружили крупные запасы пресной воды

BFM.ru вчера в 19:44
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с Брэдом Питтом.
РИА Новости 03:22
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Музыка

Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

Интерфакс 05:48
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Общество

Ушел из жизни экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев ушел из жизни после болезни.
Газета.Ru вчера в 01:57
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Общество

Директор центра Гамалеи поблагодарил Минобороны за помощь

Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поблагодарил Минобороны России за участие в разработке вакцины против COVID-19, сообщили в МО РФ.
РИА Новости 05:30
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Политика

Вячеслав Володин рассказал о преемнике Владимира Путина

Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин поделился своими соображениями о том, что ожидает Россию после того, как действующий президент Владимир Путин покинет свой пост.
Актуальные Новости 18 июня в 10:38
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Армия и оружие

В России объяснили геноцид «Панцирей» турецкими Bayraktar TB2

Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, которые применяются в Ливии, бесполезны против турецких оперативно-тактических многоцелевых беспилотных летательных комплексов Bayraktar TB2, объясняет «Звезда».
Lenta.ru вчера в 11:57
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Футбол

Джикия отреагировал на слова Соболева о своем аппетите

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением об интервью партнера по команде Александра Соболева.
ProstoProSport 10:19
Политика

США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями

Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
Газета.Ru 02:40
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Общество

ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Lenta.ru вчера в 12:20
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Шоу-бизнес

62-летний Дольф Лундгрен женится на ровеснице своей дочери

Дольф сделал предложение руки и сердца 24-летней норвежке Эмме Крокдал, которая работает фитнес-инструктором в Лос-Анджелесе.
Газета Metro вчера в 06:16
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Футбол

Левандовски, Холанд и Вернер – среди претендентов на звание игрока сезона в Бундеслиге

Бундеслига назвала семь претендентов на звание лучшего игрока сезона-2019/20.
Бомбардир.ру 10:15
Общество

Российские бизнесмены выплатили залог за экс-президента Армении

Залог размером 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна дали российские бизнесмены.
РБК 07:07
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Происшествия

В Астрахани тело пропавшего ребёнка было найдено замурованным в бетон

REGNUM 06:38
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Политика

В Кремле назвали отношения России и Польши плохими

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши в настоящее время находятся на самом низком уровне из всех возможных.
Газета.Ru 07:52
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Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию

Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag 05:08
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Происшествия

Гадюка укусила мальчика в Петербурге

В Красносельском районе Санкт-Петербурга гадюка укусила восьмилетнего мальчика, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.
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