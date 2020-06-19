Энергетика
Московский КомсомолецБензин в России рекордно подорожал
Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум. С начала июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже тонна Аи-92 подорожала на рекордные 9% и превысила 56,7 тыс рублей.
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Эксперты спрогнозировали, насколько увеличатся цены на бензин за лето
Комсомольская правдавчера в 06:06
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Политика
Поправки в Конституцию «зацементируют» положение России, заявил Песков
Принятие поправок к Конституции РФ позволит "зацементировать" сильное суверенное положение России, это не является угрозой для других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:43
Происшествия
Психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым
Судебно-психиатрическая экспертиза признала вменяемым актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы, сообщают источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса».
Ведомости 07:03
Космос
Новый ионный двигатель ИД-200 КР прошёл огневые стыковочные испытания
Москва, 20 июня 2020, 14:09 — REGNUM Российские специалисты успешно завершили огневые стыковочные испытания ионного ракетного двигателя ИД-200 КР, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
REGNUM 07:09
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Армия и оружие
Десантный корабль-док ВМС США вошел в Черное море
Десантный корабль-док Oak Hill ВМС США вошел в Черное море, где присоединился к находящемуся там эсминцу с управляемым ракетным оружием Porter.
ТАСС вчера в 05:54
Транспорт
Несколько улиц на юге Москвы оказались затоплены из-за ливней
ЦОДД Москвы сообщает о сильном подтоплении на нескольких улицах, расположенных на юге столицы.
Интерфакс 09:06
Футбол
«Ювентус» нацелился на подписание Рауля Хименеса
"Ювентус" заинтересован в подписании нападающего "Вулверхэмптона" Рауля Хименеса, поскольку этим летом клуб хочет укрепить линию атаки, сообщает Calciomercato.По информации источника, туринский клуб обратил свое внимание на 29-летнего мексиканского форварда по рекомендации агента Хорхе Мендеса после того, как упустил возможность приобрести Мауро Икарди (ПСЖ) и Аркадиуша Милика (" Наполи").
Soccer.ru 10:05
Общество
«Роскосмос» прокомментировал сообщения о зарплатах в 370 тыс. рублей
«Роскосмос» прокомментировал сообщения СМИ о том, что проверка раскрыла среднюю зарплату в Объединенной ракетно-космической корпорации, которая якобы составляет 370 тыс. рублей в месяц.
Взгляд.ру 09:48
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде российских регионов
В Гидрометцентре сообщили о заморозках в ряде регионов страны 20 июня.
Известия 08:05
Общество
Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня
Наибольшая фаза солнечного затмения, видимая из России, составит 0,45 и будет видна на юге Алтайского края, Республики Тыва и Республики Алтай вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией.
ТАСС 02:03
Общество
Судья Хахалева отказалась раскрыть свои доходы
Краснодарская судья Елена Хахалева отказалась представить сведения о своих доходах и имуществе за прошлый год.
RT на русском 06:55
Общество
В Крыму обнаружили крупные запасы пресной воды
BFM.ru вчера в 19:44
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с Брэдом Питтом.
РИА Новости 03:22
Музыка
Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
Интерфакс 05:48
Общество
Ушел из жизни экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев ушел из жизни после болезни.
Газета.Ru вчера в 01:57
Общество
Директор центра Гамалеи поблагодарил Минобороны за помощь
Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поблагодарил Минобороны России за участие в разработке вакцины против COVID-19, сообщили в МО РФ.
РИА Новости 05:30
Политика
Вячеслав Володин рассказал о преемнике Владимира Путина
Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин поделился своими соображениями о том, что ожидает Россию после того, как действующий президент Владимир Путин покинет свой пост.
Актуальные Новости 18 июня в 10:38
Армия и оружие
В России объяснили геноцид «Панцирей» турецкими Bayraktar TB2
Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, которые применяются в Ливии, бесполезны против турецких оперативно-тактических многоцелевых беспилотных летательных комплексов Bayraktar TB2, объясняет «Звезда».
Lenta.ru вчера в 11:57
Футбол
Джикия отреагировал на слова Соболева о своем аппетите
Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением об интервью партнера по команде Александра Соболева.
ProstoProSport 10:19
Политика
США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями
Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
Газета.Ru 02:40
Общество
ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Lenta.ru вчера в 12:20
Шоу-бизнес
62-летний Дольф Лундгрен женится на ровеснице своей дочери
Дольф сделал предложение руки и сердца 24-летней норвежке Эмме Крокдал, которая работает фитнес-инструктором в Лос-Анджелесе.
Газета Metro вчера в 06:16
Футбол
Левандовски, Холанд и Вернер – среди претендентов на звание игрока сезона в Бундеслиге
Бундеслига назвала семь претендентов на звание лучшего игрока сезона-2019/20.
Бомбардир.ру 10:15
Общество
Российские бизнесмены выплатили залог за экс-президента Армении
Залог размером 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна дали российские бизнесмены.
РБК 07:07
Политика
В Кремле назвали отношения России и Польши плохими
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши в настоящее время находятся на самом низком уровне из всех возможных.
Газета.Ru 07:52
Политика
Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию
Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag 05:08
Происшествия
Гадюка укусила мальчика в Петербурге
В Красносельском районе Санкт-Петербурга гадюка укусила восьмилетнего мальчика, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.
Интерфакс 09:16