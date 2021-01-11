Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС
ТАСС

Бензин в России в 2020 году подорожал на 2,1-2,4%

Розничные цены на бензин Аи-95 в 2020 году в России выросли на 2,4%, на Аи-92 - на 2,1% при предварительной оценке инфляции на уровне 4,9%. Дизельное топливо в прошлом году подорожало на 1,6%, говорится в сообщении Минэнерго РФ со ссылкой на предварительные данные Росстата.В источнике
Александр Новакроссийский политик
Рост цен на 92-й бензин в России в 2020-м составил около 2%, что существенно ниже темпов инфляции. При этом в течение года наблюдались колебания оптовых цен, зависящих напрямую от мировой конъюнктуры нефтяного рынка, а также факторов спроса и предложения в моменте.РИА Новости
С чего всё началось
ТАСС

Новак спрогнозировал сохранение роста цен на бензин в 2021 году в пределах инфляции

Рост цен в РФ на бензин Аи-92 в 2020 году составил около 2%, что существенно ниже темпов инфляции. В этом году темпы роста цен на нефтепродукты сохранятся в пределах инфляции, сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.
ТАССвчера в 02:40
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Росстат подсчитал подорожание бензина за 2020 год

Телеканал 360°17:39
Коммерсантъ

Минфин: рост биржевых цен на топливо сгладится в срок до двух месяцев

Коммерсантъвчера в 04:36
RT на русском

Как могут измениться цены на горючее в России до конца 2021 года

RT на русскомвчера в 12:56
ПРАЙМ

Бензин на заправках «Роснефти» дорожает в пределах инфляции

ПРАЙМвчера в 10:43
ТАСС

Бензин в России в 2020 году подорожал на 2,1-2,4%

ТАССвчера в 11:59
Российская газета

Цены внутреннего сгорания

Российская газетавчера в 13:54
РИА Новости

Новак заявил, что рост цен на бензин не превысит инфляцию

РИА Новостивчера в 02:44

Более половины российских учителей обеспечат персональными ноутбуками

В тексте поясняется, что персональным устройством может быть ноутбук или планшет, размер и вес которого позволяет учителям пользоваться им как в образовательной организации, так и за её пределами.
Парламентская газетавчера в 13:29

Авторы Stronghold: Warlords отложили релиз и опубликовали системные требования

Представители Firefly Studios обдумывали возможность выпуска Stronghold: Warlords без мультиплеера с его последующим добавлением, но отказались от этого варианта, так как изначально обещали наличие многопользовательского режима на релизе.
CyberSport.ru21:48

Резкий рост цен на авиабилеты спрогнозировали в России в 2021 году

Ранее заместитель генерального директора "Аэрофлота" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин сообщил, что цены на авиабилеты в России в 2020 году упали на 20-30% по сравнению с прошлым годом.
Накануне.Ru10 января в 02:32