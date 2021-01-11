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ТАСС
ТАСС

Бензин в России в 2020 году подорожал на 2,1-2,4%

Розничные цены на бензин Аи-95 в 2020 году в России выросли на 2,4%, на Аи-92 - на 2,1% при предварительной оценке инфляции на уровне 4,9%. Дизельное топливо в прошлом году подорожало на 1,6%, говорится в сообщении Минэнерго РФ со ссылкой на предварительные данные Росстата.В источнике
Александр Новакроссийский политик
Рост цен на 92-й бензин в России в 2020-м составил около 2%, что существенно ниже темпов инфляции. При этом в течение года наблюдались колебания оптовых цен, зависящих напрямую от мировой конъюнктуры нефтяного рынка, а также факторов спроса и предложения в моменте.РИА Новости
С чего всё началось
ТАСС

Новак спрогнозировал сохранение роста цен на бензин в 2021 году в пределах инфляции

Рост цен в РФ на бензин Аи-92 в 2020 году составил около 2%, что существенно ниже темпов инфляции. В этом году темпы роста цен на нефтепродукты сохранятся в пределах инфляции, сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.
ТАССвчера в 02:40
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Российская газета

Цены внутреннего сгорания

Российская газетавчера в 13:54
RT на русском

Как могут измениться цены на горючее в России до конца 2021 года

RT на русскомвчера в 12:56
РИА Новости

Новак заявил, что рост цен на бензин не превысит инфляцию

РИА Новостивчера в 02:44
ТАСС

Бензин в России в 2020 году подорожал на 2,1-2,4%

ТАССвчера в 11:59
Коммерсантъ

Минфин: рост биржевых цен на топливо сгладится в срок до двух месяцев

Коммерсантъвчера в 04:36
РБК

Новак пообещал сохранение роста цен на бензин в пределах инфляции

РБКвчера в 02:53
ПРАЙМ

Бензин на заправках «Роснефти» дорожает в пределах инфляции

ПРАЙМвчера в 10:43

Демократы в Конгрессе могут уже завтра представить статью для импичмента Трампа

Конгрессмен Тед Лью на своей странице в Twitter сообщил о том, что группа демократов на ближайшем заседании Палаты представителей может представить статью для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу, которую, по его словам, уже поддержали 180 человек.
Демократы в Конгрессе могут уже завтра представить статью для импичмента Трампа
RuNews24.ru10 января в 11:05

В ВОЗ прокомментировали выявленный в Японии штамм коронавируса

Обнаруженный в Японии штамм коронавируса пока не сделал инфекцию более агрессивной, однако чем больше вирус распространяется, тем выше шансы на то, что будут появляться новые его варианты, заявил директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
RT на русском16:06