Рост цен на бензин в России в 2020 году не превысил инфляцию
Москва, 11 января 2021, 20:09 — REGNUM Рост цен на бензин и дизельное топливо в России в 2020 году не превысил инфляции. Об этом сообщает 11 января Минэнерго со ссылкой на предварительные данные Росстата.В источнике
Рост цен на 92-й бензин в России в 2020-м составил около 2%, что существенно ниже темпов инфляции. При этом в течение года наблюдались колебания оптовых цен, зависящих напрямую от мировой конъюнктуры нефтяного рынка, а также факторов спроса и предложения в моменте.РИА Новости
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Новак спрогнозировал сохранение роста цен на бензин в 2021 году в пределах инфляции
Рост цен в РФ на бензин Аи-92 в 2020 году составил около 2%, что существенно ниже темпов инфляции. В этом году темпы роста цен на нефтепродукты сохранятся в пределах инфляции, сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.
ТАССвчера в 02:40
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