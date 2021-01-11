Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС
ТАСС

Бензин в России в 2020 году подорожал на 2,1-2,4%

Розничные цены на бензин Аи-95 в 2020 году в России выросли на 2,4%, на Аи-92 - на 2,1% при предварительной оценке инфляции на уровне 4,9%. Дизельное топливо в прошлом году подорожало на 1,6%, говорится в сообщении Минэнерго РФ со ссылкой на предварительные данные Росстата.В источнике
Александр Новакроссийский политик
Рост цен на 92-й бензин в России в 2020-м составил около 2%, что существенно ниже темпов инфляции. При этом в течение года наблюдались колебания оптовых цен, зависящих напрямую от мировой конъюнктуры нефтяного рынка, а также факторов спроса и предложения в моменте.РИА Новости
С чего всё началось
ТАСС

Новак спрогнозировал сохранение роста цен на бензин в 2021 году в пределах инфляции

Рост цен в РФ на бензин Аи-92 в 2020 году составил около 2%, что существенно ниже темпов инфляции. В этом году темпы роста цен на нефтепродукты сохранятся в пределах инфляции, сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.
ТАССвчера в 02:40
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Росстат подсчитал подорожание бензина за 2020 год

Телеканал 360°17:39
Российская газета

Цены внутреннего сгорания

Российская газетавчера в 13:54
ПРАЙМ

Бензин на заправках «Роснефти» дорожает в пределах инфляции

ПРАЙМвчера в 10:43
RT на русском

Как могут измениться цены на горючее в России до конца 2021 года

RT на русскомвчера в 12:56
ТАСС

Бензин в России в 2020 году подорожал на 2,1-2,4%

ТАССвчера в 11:59
Коммерсантъ

Минфин: рост биржевых цен на топливо сгладится в срок до двух месяцев

Коммерсантъвчера в 04:36
РИА Новости

Новак заявил, что рост цен на бензин не превысит инфляцию

РИА Новостивчера в 02:44

России угрожает новый карантин из-за британского штамма коронавируса SARS-CoV-2

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев в беседе с порталом URA.RU выразил свое мнение о возможном карантине для России в случае, если британский штамм коронавирусной инфекции будет распространяться быстрее, чем ожидается.
России угрожает новый карантин из-за британского штамма коронавируса SARS-CoV-2
Live24вчера в 06:35

Полиция ходатайствует об аресте водителя самосвала, врезавшегося в военную колонну

Полиция направит прошение в суд с ходатайством о заключении под стражу водителя самосвала, врезавшегося в колонну автобусов с военнослужащими на Новорижском шоссе в Московской области в понедельник, 11 января.
Газета.Ru01:36

Андрей Иконников, возможно, возглавит департамент здравоохранения Белгородской области

37-летний главный врач детской областной больницы Белгорода возглавит департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, сообщают информационное агенство «Бел.ру» и паблик во «ВКонтакте» «Белгород – это интересно».
ГТРК Белгородвчера в 14:22

После пожара в девятиэтажке в Екатеринбурге госпитализировали подростка

Семнадцатилетний подросток госпитализирован после пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, где погибли восемь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
РИА Новости00:43