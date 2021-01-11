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ТАСС
ТАСС 

Бензин в России в 2020 году подорожал на 2,1-2,4%

Розничные цены на бензин Аи-95 в 2020 году в России выросли на 2,4%, на Аи-92 - на 2,1% при предварительной оценке инфляции на уровне 4,9%. Дизельное топливо в прошлом году подорожало на 1,6%, говорится в сообщении Минэнерго РФ со ссылкой на предварительные данные Росстата.В источнике
Александр Новакроссийский политик
Рост цен на 92-й бензин в России в 2020-м составил около 2%, что существенно ниже темпов инфляции. При этом в течение года наблюдались колебания оптовых цен, зависящих напрямую от мировой конъюнктуры нефтяного рынка, а также факторов спроса и предложения в моменте.РИА Новости
С чего всё началось
ТАСС

Новак спрогнозировал сохранение роста цен на бензин в 2021 году в пределах инфляции

Рост цен в РФ на бензин Аи-92 в 2020 году составил около 2%, что существенно ниже темпов инфляции. В этом году темпы роста цен на нефтепродукты сохранятся в пределах инфляции, сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.
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Росстат подсчитал подорожание бензина за 2020 год

Телеканал 360°17:39
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Новак заявил, что рост цен на бензин не превысит инфляцию

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RT на русском

Как могут измениться цены на горючее в России до конца 2021 года

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ПРАЙМвчера в 10:43
ТАСС

Бензин в России в 2020 году подорожал на 2,1-2,4%

ТАССвчера в 11:59
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