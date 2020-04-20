Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 13 по 17 апреля снизились по сравнению предыдущей неделей на 2 коп. и составили 42,77 руб. за литр, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes. Цена на литр бензина Аи-95 также снизилась на 2 коп. и составила 45,97 руб.

Бензин в рознице подешевел на 2 копейки

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