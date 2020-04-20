Энергетика
КоммерсантъБензин в рознице подешевел на 2 копейки
Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 13 по 17 апреля снизились по сравнению предыдущей неделей на 2 коп. и составили 42,77 руб. за литр, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes. Цена на литр бензина Аи-95 также снизилась на 2 коп. и составила 45,97 руб.
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«Хорошо, если не подорожает!»: автомобилисты в Казани даже не мечтают о дешевом бензине
Вечерняя Казань19 апреля в 22:31
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Комментарии
Общество
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Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
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Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале.
Lenta.ru вчера в 14:51
Энергетика
Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля
Накануне фьючерсы техасской WTI с поставкой в мае впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ.
РИА Новости 03:41
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Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
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Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений
Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене — до - $2 за баррель.
Известия вчера в 15:28
Политика
Сеул опроверг данные о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына
Другой источник назвал эти новости неправдой и добавил, что никаких признаков тяжелого состояния главы КНДР не отмечалось.
Газета.Ru 01:44
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Энергетика
Стоимость нефти WTI вернулась к положительным значениям
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI вернулась к положительным значениям.
Life.ru вчера в 22:10
Общество
В России за сутки выявили 4268 случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России зафиксированы 4268 новых случаев заражения коронавирусом.
Известия вчера в 03:38
Общество
В Госдуме узаконят права соседей по даче
В Госдуме разработан пакет документов, регулирующих споры между соседями по даче.
7 новостей вчера в 00:58
Экономика
В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах
Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
Lenta.ru 03:04
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM 19 апреля в 09:25
Общество
Жители пригорода Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ
Жители округа Вестчестер подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) за халатность во время пандемии коронавируса нового типа, сообщает Reuters.
Газета.Ru 02:08
Общество
Еще 4268 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки
В России за сутки выявлено еще 4268 случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 03:35
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
Общество
Во Владикавказе произошли беспорядки из-за карантина
Фергана вчера в 10:15
Экономика
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств
О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний.
Коммерсантъ вчера в 18:42
Происшествия
В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела
Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
РИА Новости 02:22
Общество
В Москве трое пациентов выздоровели после переливания плазмы
В Москве выздоровели трое пациентов после того, как им перелили плазму с антителами к COVID-19.
Вести.Ru 01:28
Общество
Во Владимирской области выявили еще 27 случаев коронавируса
За сутки на территории Владимирской области подтверждены ещё 27 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 19 апреля в 04:12
Политика
Трамп намерен приостановить иммиграцию в США
Вашингтон, 21 апреля 2020, 06:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 21 апреля объявил о намерении временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты в связи с пандемией нового коронавируса.
REGNUM вчера в 23:08
Финансы
Рубль падает к доллару и евро на открытии торгов
На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль показал снижение по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru вчера в 03:11
Финансы
Курс рубля снизился после падения цен на нефть
Рубль подешевел по отношению к доллару на 1,28 руб. относительно цены закрытия прошлого торгового дня, к евро – на 1,32 руб.
Ведомости вчера в 16:25
Общество
Число зараженных коронавирусом в России выросло на 5 642
Число зараженных коронавирусом в России выросло на 5 642, сообщает оперативный штаб.
Газета.Ru 03:59
Общество
Генпрокуратура выявила популярную схему мошенничества на коронавирусе
В надзорном ведомстве отмечают, что такая схема мошенничества стала популярна из-за пандемии коронавируса и введения ограничений.
Росбалт 03:03
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
Общество
Госдума приняла законопроект о цифровизации населения
Во время пандемии коронавируса Госдума РФ практически незаметно 17 апреля приняла во втором чтении правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ", включающий в себя всю полную информацию о каждом гражданине страны - от рождения до смерти.
Аргументы недели вчера в 11:08