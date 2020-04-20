Энергетика
КоммерсантъБензин в рознице подешевел на 2 копейки
Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 13 по 17 апреля снизились по сравнению предыдущей неделей на 2 коп. и составили 42,77 руб. за литр, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes. Цена на литр бензина Аи-95 также снизилась на 2 коп. и составила 45,97 руб.
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«Хорошо, если не подорожает!»: автомобилисты в Казани даже не мечтают о дешевом бензине
Вечерняя Казань19 апреля в 22:31
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 06:25, Ашберн
Комментарии
Политика
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
Происшествия
Телефонные мошенники обманули пенсионеров на 22 млн рублей
По данным следствия, задержанные совершили более 50 эпизодов мошенничества, общий ущерб от которых составил около 22 млн рублей.
Газета.Ru 02:25
Энергетика
Эксперт объяснил влияние обвала нефтяных цен на рубль
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин объяснил историческое падение стоимости майских фьючерсов на нефть, а именно 300%-е снижение на сырье марки WTI, торги на которое завершилось в отрицательной зоне на отметке 37,63 доллара за баррель.
Пятый канал вчера в 19:01
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru вчера в 13:00
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Коронавирус выявили в новых городах и районах Самарской области
За последние сутки в Самарской области обнаружено 15 новых случаев заражения COVID-19.
СОВА 19 апреля в 04:55
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Жалобу на приговор Мамаева и Кокорина рассмотрят 13 мая
Напомним, по итогам двух драк в Москве Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были отправлены в колонию на сроки до полутора лет.
Матч ТВ 05:08
Энергетика
В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть
По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают динамику мировых цен на нефть, но реально котировки не обвалились так, как это произошло с майским фьючерсом, поэтому нет повода слишком негативно оценивать ситуацию.
РИА Новости 05:58
Общество
За сутки в России выявлено 5642 случая коронавируса
За сутки в России зарегистрировано 5642 случая заболевания коронавирусом в 78 регионах, сообщает оперштаб.
МордовМедиа 03:48
Общество
Лукашенко заявил о скором начале восстановления экономики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мировая экономика начнёт восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса в течение ближайшего месяца.
RT на русском 05:03
Политика
Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.
РИА Новости 04:19
Здоровье
Вахтовик из Башкирии заразил коронавирусом рабочих в Алтайском крае
Зараженного уроженца Башкирии обнаружили на Карболихинском руднике под Змеиногорском, что в Алтайском крае.
МедиаКорСеть 05:53
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
Общество
Москвичи старше 65 лет могут взять пропуск и уехать на дачу
В условиях введенного в Москве режима самоизоляции пожилые люди старше 65 лет могут оформить одноразовый цифровой пропуск для поездки на дачу, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Вести.Ru 06:06
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Транспорт
В метро Москвы перестали продавать билеты на одну поездку
В Московском метрополитене в соответствии с указом мэра перестали продавать разовые билеты в кассах, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
РБК 05:08
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия вчера в 07:18
Игры
Новая Call of Duty будет во вселенной Black Ops
The GEEK вчера в 15:54
Общество
Минюст предложил отказаться от повышения штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции предложило сохранить действующие размеры штрафов в новом Кодексе об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 06:06
Экономика
Российские банки запустили анонсированную Путиным льготную ипотеку
Несколько российских банков с 20 апреля начали принимать заявки от граждан, желающих получить ипотеку под 6,5 процента годовых в рамках программы льготного жилищного кредитования.
Lenta.ru вчера в 03:47
Общество
Власти Италии готовятся представить план выхода из карантина
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте на своей платформе в социальных сетях заявил, что на этой неделе представит план по ослаблению запретов и ограничений, действующих на территории страны из-за угрозы распространения коронавируса.
Аргументы и Факты 06:17
Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК 04:13
Общество
Песков заявил о внимании Кремля к акциям в интернете
Российские власти тщательно отслеживают появление разных форматов в интернет-пространстве и внимательно относятся к сообщениям людей о сложностях и их причинах.
Известия 06:15
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
Шоу-бизнес
Мама Юлии Началовой показала повзрослевшую внучку
В честь праздника мама покойной певицы Таисия Началова поделилась на своей Инстаграм-странице красивыми праздничными фотографиями со своей внучкой.
Bimru.ru вчера в 06:46
Политика
В Кремле отреагировали на данные о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели новости СМИ о болезни лидера КНДР Ким Чен Ына, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:50
Происшествия
Организатора митинга во Владикавказе арестовали на два месяца
Вчера на улицы Владикавказа вышли, по некоторым оценкам, тысячи людей с требованием снять режим изоляции, помочь гражданам, потерявшим работу из-за эпидемии, представить более детальную инфомрацию о принимаемых мерах по борьбе с коронавирусом.
Эхо Москвы 05:32
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 19 апреля в 10:20
Общество
Права соседей по даче пропишут в Гражданском кодексе
В поправках в Гражданский кодекс будут прописаны соседские права, которые предполагают введение разумных ограничений для собственника земельного участка.
Вечерняя Москва вчера в 00:13