Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъБензин в рознице подешевел на 2 копейки

Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 13 по 17 апреля снизились по сравнению предыдущей неделей на 2 коп. и составили 42,77 руб. за литр, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes. Цена на литр бензина Аи-95 также снизилась на 2 коп. и составила 45,97 руб.
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«Хорошо, если не подорожает!»: автомобилисты в Казани даже не мечтают о дешевом бензине

Вечерняя Казань19 апреля в 22:31

В России подешевел бензин

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Бензин в рознице подешевел на 2 копейки

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В Омске из-за коронавируса упали цены на бензин

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В Башкирии изменились цены на бензин

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Происшествия

Суд арестовал призывавшего к акциям во Владикавказе певца Чельдиева

Ленинский суд Владикавказа заключил под стражу на два месяца Вадима Чельдиева, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти и распространении ложной информации о санитарно-эпидемиологической ситуации в Северной Осетии, а также призывам к массовым акциям, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Северной Осетии.
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Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
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В правилах дорожного движения пропишут гироскутеры и моноколеса

В правилах дорожного движения появятся требования к владельцам гироскутеров, моноколес и электросамокатов.
Политсовет 00:21
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Экономика

Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах

Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
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Происшествия

СК завёл дело после нападения пиратов на судно с россиянами в Нигерии

Следователи возбудили уголовное дело после нападения пиратов на судно с россиянами в Нигерии, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
RT на русском 06:54
Общество

В Кремле прокомментировали виртуальные митинги

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
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Общество

В Москве не планируют вводить пропуска для пешеходов

Введение пропусков для пешеходов не планируется на территории Москвы на время действия режима повышенной готовности из-за коронавируса.
ТАСС 05:40
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
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Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
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Энергетика

В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть

По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают динамику мировых цен на нефть, но реально котировки не обвалились так, как это произошло с майским фьючерсом, поэтому нет повода слишком негативно оценивать ситуацию.
РИА Новости 05:58
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Наука

Найдена связь между загрязнением воздуха и со смертями от коронавируса

Исследователи из Галле-Виттенбергского университета провели исследование и определили взаимосвязь между повышенным содержанием двуокиси азота в воздухе с большим количеством смертей от коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 13:05
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Политика

Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне

После публикации рассекреченных в России документов о финских концлагерях во время оккупации Карелии Финляндия запросила доступ к архивам ФСБ по Второй мировой войне.
Известия 04:06
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Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний.
Коммерсантъ вчера в 18:42
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Энергетика

Медведев предложил продавать нефть по принципу «бери или плати»

С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay.
ИА Красная Весна вчера в 17:49
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Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии

Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 19 апреля в 10:20
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Наука

Психологи: робость в детстве влияет на уровень тревожности

Выяснилось, что тот, кто был боязливым и застенчивым в раннем детстве, стал более тревожным, чем сверстники, во взрослой жизни.
Российская газета 06:25
Транспорт

В Москве есть возможность фиксировать нарушения режима с помощью камер

В Москве имеется техническая возможность фиксировать нарушения пропускного режима с каждой камеры, но это пока обсуждается, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
РИА Новости 06:41
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Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

RT на русском вчера в 08:07
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Армия и оружие

В Чечне заметили федеральные войска

Lenta.ru 04:01
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Mercedes-Benz отзывает в России почти 500 автомобилей

Немецкая компания Mercedes-Benz отзывает в России 494 внедорожника Mercedes-Benz G-Class.
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Энергетика

Нефть Brent упала ниже 19 долларов за баррель

Средиземноморская нефть марки Brent с поставками на июнь ускорила падение в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже до 18,27 доллара за баррель (-30%).
Компания 06:32
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Общество

Режим самоизоляции в России решили продлить

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru вчера в 13:00
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Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
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Политика

В Кремле отреагировали на данные о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына

Газета.Ru 05:50
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Политика

Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии

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Неймар пойдет на двукратное снижение зарплаты ради «Барсы»

Испанская пресса сообщает, что нападающий ПСЖ Неймар собирается вернуться в "Барселону".
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Скончался режиссер Иван Щеголев

Режиссер Иван Щеголев скончался на 60-м году жизни в понедельник, 20 апреля.
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Главврач Боткинской больницы заявил о живучести коронавируса

Коронавирус очень живуч, заявил ТАСС главврач больницы им. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
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Xiaomi представила новый электросамокат Xiaomi 1S с запасом хода 30 км

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Финансы

Курс евро поднялся до 82 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию вырос на 1,56 рубля, до 75,55 рубля (дневной максимум), курс евро — на 1,62 рубля, до уровня 81,99 рубля, следует из данных Московской биржи.
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