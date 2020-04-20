Энергетика
КоммерсантъБензин в рознице подешевел на 2 копейки
Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 13 по 17 апреля снизились по сравнению предыдущей неделей на 2 коп. и составили 42,77 руб. за литр, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes. Цена на литр бензина Аи-95 также снизилась на 2 коп. и составила 45,97 руб.
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«Хорошо, если не подорожает!»: автомобилисты в Казани даже не мечтают о дешевом бензине
Вечерняя Казань19 апреля в 22:31
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Комментарии
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Суд арестовал призывавшего к акциям во Владикавказе певца Чельдиева
Ленинский суд Владикавказа заключил под стражу на два месяца Вадима Чельдиева, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти и распространении ложной информации о санитарно-эпидемиологической ситуации в Северной Осетии, а также призывам к массовым акциям, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Северной Осетии.
РИА Новости 06:25
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
Транспорт
В правилах дорожного движения пропишут гироскутеры и моноколеса
В правилах дорожного движения появятся требования к владельцам гироскутеров, моноколес и электросамокатов.
Политсовет 00:21
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
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СК завёл дело после нападения пиратов на судно с россиянами в Нигерии
Следователи возбудили уголовное дело после нападения пиратов на судно с россиянами в Нигерии, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
RT на русском 06:54
Общество
В Кремле прокомментировали виртуальные митинги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
Общество
В Москве не планируют вводить пропуска для пешеходов
Введение пропусков для пешеходов не планируется на территории Москвы на время действия режима повышенной готовности из-за коронавируса.
ТАСС 05:40
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
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Энергетика
В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть
По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают динамику мировых цен на нефть, но реально котировки не обвалились так, как это произошло с майским фьючерсом, поэтому нет повода слишком негативно оценивать ситуацию.
РИА Новости 05:58
Наука
Найдена связь между загрязнением воздуха и со смертями от коронавируса
Исследователи из Галле-Виттенбергского университета провели исследование и определили взаимосвязь между повышенным содержанием двуокиси азота в воздухе с большим количеством смертей от коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 13:05
Политика
Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне
После публикации рассекреченных в России документов о финских концлагерях во время оккупации Карелии Финляндия запросила доступ к архивам ФСБ по Второй мировой войне.
Известия 04:06
Экономика
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств
О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний.
Коммерсантъ вчера в 18:42
Энергетика
Медведев предложил продавать нефть по принципу «бери или плати»
С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay.
ИА Красная Весна вчера в 17:49
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 19 апреля в 10:20
Наука
Психологи: робость в детстве влияет на уровень тревожности
Выяснилось, что тот, кто был боязливым и застенчивым в раннем детстве, стал более тревожным, чем сверстники, во взрослой жизни.
Российская газета 06:25
Транспорт
В Москве есть возможность фиксировать нарушения режима с помощью камер
В Москве имеется техническая возможность фиксировать нарушения пропускного режима с каждой камеры, но это пока обсуждается, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
РИА Новости 06:41
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском вчера в 08:07
Армия и оружие
В Чечне заметили федеральные войска
Lenta.ru 04:01
Авто
Mercedes-Benz отзывает в России почти 500 автомобилей
Немецкая компания Mercedes-Benz отзывает в России 494 внедорожника Mercedes-Benz G-Class.
Автоновости дня 05:43
Энергетика
Нефть Brent упала ниже 19 долларов за баррель
Средиземноморская нефть марки Brent с поставками на июнь ускорила падение в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже до 18,27 доллара за баррель (-30%).
Компания 06:32
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru вчера в 13:00
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Футбол
Неймар пойдет на двукратное снижение зарплаты ради «Барсы»
Испанская пресса сообщает, что нападающий ПСЖ Неймар собирается вернуться в "Барселону".
Soccer.ru 04:38
Кино
Скончался режиссер Иван Щеголев
Режиссер Иван Щеголев скончался на 60-м году жизни в понедельник, 20 апреля.
Москва 24 06:29
Здоровье
Главврач Боткинской больницы заявил о живучести коронавируса
Коронавирус очень живуч, заявил ТАСС главврач больницы им. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Известия Мордовии 03:16
Гаджеты
Xiaomi представила новый электросамокат Xiaomi 1S с запасом хода 30 км
Батарея электросамоката обеспечивает запас хода до 30 км от одной зарядки, однако новинка готова предложить поддержку технологии рекуперации.
3DNews 05:16
Финансы
Курс евро поднялся до 82 рублей
Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию вырос на 1,56 рубля, до 75,55 рубля (дневной максимум), курс евро — на 1,62 рубля, до уровня 81,99 рубля, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости вчера в 20:50