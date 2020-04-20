Энергетика
КоммерсантъБензин в рознице подешевел на 2 копейки
Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 13 по 17 апреля снизились по сравнению предыдущей неделей на 2 коп. и составили 42,77 руб. за литр, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes. Цена на литр бензина Аи-95 также снизилась на 2 коп. и составила 45,97 руб.
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«Хорошо, если не подорожает!»: автомобилисты в Казани даже не мечтают о дешевом бензине
Вечерняя Казань19 апреля в 22:31
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 05:31, Ашберн
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Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку со стороны Израиля в районе Пальмиры.
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В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
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Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
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Российская газета 04:36
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В Свердловской области за последние сутки официально подтвердились еще 84 случая коронавируса COVID-19, сообщил источник Znak.com.
Znak.com 02:00
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Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru вчера в 12:24
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Президент «ПСЖ» о борьбе с кризисом: «Мы должны объединиться и прекратить эгоистичное поведение»
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи поделился мнением о том, как футбол во Франции сможет преодолеть кризис, возникший из-за пандемии коронавируса.
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В России резко упали оптовые цены на бензин
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РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
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Лавров рассказал о выходе США из договора по открытому небу
Соединеные Штаты, судя по всему, уже приняли решение выйти из международного Договора по открытому небу (ДОН), рассказал глава МИД России Сергей Лавров РИА Новости.
Lenta.ru 05:18
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Эксперт оценил падение цен на нефть WTI до отрицательной отметки
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отреагировал на сообщение о резком падении цены на нефть марки WTI ниже нуля.
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Экономика
В России могут прекратить выпуск дешёвых жизненно важных лекарств
Всего фармкомпании заявили о возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов.
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Top Gear Russia вчера в 05:29
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Одной из мер поддержки мог бы стать запрет на скидки на продукты в магазинах и торговых сетях, говорится в обращении.
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Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
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Украинский БТР дополнили необычным местом пулеметчика в Нигерии
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