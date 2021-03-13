Издание отмечает, что, исходя из заложенных протоколом Дмитрия Козака параметров о росте розничных цен на уровень инфляции и прирост налогов, бензин в 2021 году может подорожать на 7 процентов (2 процента — за счет повышения акциза и 5 процентов — прогнозная инфляция).

С чего всё началось К концу текущего года цены на бензин могут прибавить до 7%. Такой прогноз содержится в отчете замглавы администрации президента РФ, бывшего зампредседателя правительства России Дмитрия Козака, пишут Известия 9111.ru вчера в 05:01