Бензину предрекли дальнейшее подорожание
Издание отмечает, что, исходя из заложенных протоколом Дмитрия Козака параметров о росте розничных цен на уровень инфляции и прирост налогов, бензин в 2021 году может подорожать на 7 процентов (2 процента — за счет повышения акциза и 5 процентов — прогнозная инфляция).В источнике
С чего всё началось
К концу текущего года цены на бензин могут прибавить до 7%. Такой прогноз содержится в отчете замглавы администрации президента РФ, бывшего зампредседателя правительства России Дмитрия Козака, пишут Известия
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