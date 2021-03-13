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Lenta.ru
Lenta.ru

Бензину предрекли дальнейшее подорожание

Издание отмечает, что, исходя из заложенных протоколом Дмитрия Козака параметров о росте розничных цен на уровень инфляции и прирост налогов, бензин в 2021 году может подорожать на 7 процентов (2 процента — за счет повышения акциза и 5 процентов — прогнозная инфляция).В источнике
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При этом в ведомстве подчеркнули, что продолжают мониторинг достаточности поставок и сохранения конечных цен на близком уровне к инфляции, пишут «Известия
».

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Бензину предрекли дальнейшее подорожание

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