«В Казани зарплата была в пакетах, а у хоккеистов в сумках». Интервью с экс-игроком чемпионского «Спартака» и бронзового «Рубина»

Коновалов играл за «Спартак» с 1992-го по 1997 год, выиграл 4 золотых медали, выходил в ЛЧ против «Баварии» и «ПСЖ», но чаще был игроком ротации.