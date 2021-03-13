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Дмитрий Козак предупредил о резком скачке цен на бензин

Замглавы администрации президента и бывший зампредседателя правительства России Дмитрий Козак предупредил о высоком скачке цен на бензин. Это содержится в отчёте чиновника.В источнике
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Бензину предрекли дальнейшее подорожание

ПРАЙМ01:21

Кремлевский чиновник предрек резкий рост цен на бензин в России

URA.Ru21:27

Дмитрий Козак предупредил о резком скачке цен на бензин

News.ru23:31

По итогам года бензин вырастет на 4-5%

Pravda.Ru22:21

Бензину предрекли подорожание на 7% к концу 2021 года

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Бензину предрекли подорожание

Общественная служба новостей20:11

Бензину предрекли дальнейшее подорожание

Lenta.ru19:32
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«В Казани зарплата была в пакетах, а у хоккеистов в сумках». Интервью с экс-игроком чемпионского «Спартака» и бронзового «Рубина»

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Коммерсантъвчера в 04:09