News.ruДмитрий Козак предупредил о резком скачке цен на бензинЗамглавы администрации президента и бывший зампредседателя правительства России Дмитрий Козак предупредил о высоком скачке цен на бензин. Это содержится в отчёте чиновника.В источникеNews.ruОбщественная служба новостей9111.ruПРАЙМPravda.RuLenta.ruFreeNews-VolgaGorod48URA.RuLive24Подробнее о событииБензину предрекли дальнейшее подорожаниеПРАЙМ01:21Кремлевский чиновник предрек резкий рост цен на бензин в РоссииURA.Ru21:27Дмитрий Козак предупредил о резком скачке цен на бензинNews.ru23:31По итогам года бензин вырастет на 4-5%Pravda.Ru22:21Бензину предрекли подорожание на 7% к концу 2021 годаLive2401:14Бензину предрекли подорожаниеОбщественная служба новостей20:11Бензину предрекли дальнейшее подорожаниеLenta.ru19:32Показать ещёОценить38КомментироватьПоделиться