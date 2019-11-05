Футбол
Soccer.ruБербатов считает, что «Ман Сити» обыграет «Челси»
Чемпионат Англии
Стадион «Этихад»
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился мыслями о предстоящем матче «Манчестер Сити» – «Челси». Встреча пройдет 23 ноября в рамках 13-го тура АПЛ.Подопечные Лэмпарда показывают отличные результаты и могут доставить проблемы «Сити».
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«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз Майкла Оуэна на главный матч 13-го тура АПЛ
Sport24.ruвчера в 18:03
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