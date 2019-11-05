Футбол

Soccer.ruSoccer.ruБербатов считает, что «Ман Сити» обыграет «Челси»

Манчестер Сити — Челси
сегодня
в 12:30
Чемпионат Англии
Стадион «Этихад»
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился мыслями о предстоящем матче «Манчестер Сити» – «Челси». Встреча пройдет 23 ноября в рамках 13-го тура АПЛ.Подопечные Лэмпарда показывают отличные результаты и могут доставить проблемы «Сити».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

АПЛ. «Манчестер Сити» принимает «Челси» и другие матчи тура

Sport.ru00:45

Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Челси», «Ливерпуль» в гостях у «Кристал Пэлас»

Sports.ru00:20

Азар считает, что «Челси» сумеет победить «Манчестер Сити»

Bobsoccer20 ноября в 01:12

Хосеп Гвардьола: «Хотел бы остаться подольше в „Манчестер Сити“»

Спорт-Экспрессвчера в 23:49

Онлайн трансляция матча «Манчестер Сити» — «Челси»

Все про Спорт рувчера в 22:15

Суперэкспресс: «Манчестер Сити» – «Челси», «Реал» – «Реал Сосьедад», «Аталанта» – «Ювентус», «Милан» – «Наполи», «Лейпциг» – «Кельн», «Урал» – «Спартак»

ODDS.ruвчера в 13:58

Во сколько играют «Манчестер Сити» — «Челси», где смотреть и какой прогноз

Чемпионат00:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 01:13, Ашберн
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

RT на русском вчера в 11:04
Общество

В ЦФО будут контролировать движение всех автомобилей, сообщили СМИ

РИА Новости 01:00
Общество

Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России

РИА Новости вчера в 21:42
Происшествия

Грузовик взорвался около полицейского участка в Колумбии, есть жертвы

Около полицейского участка в колумбийском департаменте Каука взорвался грузовик, в котором была бомба, в результате инцидента погибли трое человек, еще десять пострадали.
Газета.Ru 00:44
Экономика

ФНС отменит отчетность для компаний на упрощенке

Как пояснил руководитель ФНС Михаил Мишустин, онлайн-кассы, которые передают налоговикам сведения о платежах в режиме реального времени, позволят отменить сдачу отчетности, поскольку современные технологии и так делают розничную торговлю совершенно прозрачной.
Pravda.Ru 21 ноября в 01:19
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
РИА Новости вчера в 11:18
Политика

В военную доктрину России могут внести изменения

Между Патрушев допустил внесения изменений в военную доктрину России.
Московский Комсомолец вчера в 07:13
Фигурное катание

Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Россиянка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
RT на русском вчера в 04:11
Культура

Александр Панайотов станет конкурентом Бузовой на «Евровидении-2020»

Слово и Дело вчера в 02:42
Общество

В Минздраве назвали новую дату подорожания медсправки для водителей

Сообщается, что новые правила проведения медосмотра вступят в силу с 1 июля 2020 года.
РИА Новости Крым вчера в 01:57
Общество

Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок

РИА Новости вчера в 18:45
Авто

Представлен электрический бронированный пикап Tesla Cybertruck

Первый электрический пикап Tesla наделен дизайном, радикально отличающимся от любого другого предложения от производителя электрокаров, да и вообще от того, что рисовали самые смелые дизайнеры.
SpeedMe 21 ноября в 23:01
Политика

Лавров назвал условие заключения мирного договора с Японией

Признание Японией суверенитета России над южной частью Курильских остров является условием для заключения мирного договора между странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Газета.Ru 00:49
Происшествия

В Оренбургской области произошел пожар на нефтяном месторождении

РИА Новости 00:20
Экономика

Сроки уплаты УСН для ИП в 2020 году

Сроки оплаты налога по УСН за 2020 год для ИП без работников Если у вас нет работников, то начисленный авансовый платеж можете уменьшить на всю сумму страховых взносов, уплаченных за себя (п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ).
Упрощёнка вчера в 07:22
Происшествия

Экс-главу Чехова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

РИА Новости вчера в 09:07
Спорт

World Athletics может полностью исключить ВФЛА из организации

Советский спорт вчера в 14:13
Происшествия

В Москве аспирант МГУ выпал из окна общежития и погиб

Lenta.ru вчера в 05:20
Здоровье

Скворцова отреагировала на увольнение трансплантолога Каабака

В среду, 20 ноября, на встрече с журналистами министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила о том, что, если уволенному врачу-трансплантологу Михаилу Каабаку понадобится дополнительная помощь или его не устраивает работа в московской больницы. то она готова встретиться с ним и обсудить его трудоустройство.
RuNews24.ru 20 ноября в 13:27
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Общество

День памяти шести апостолов от 70: что запрещено делать 23 ноября

Сегодня православные почитают 6 из 70 первых учеников Иисуса Христа: Ераста, Куарта, Родиона, Олимпа, Сосипатра и Тертия.
Волгоградская правда вчера в 23:01
Авто

Представили роскошный внедорожник Mercedes-Maybach GLS

В рамках автосалона в Лос-Анджелесе немецкая марка представила сразу две новые модификации своего флагманского внедорожника GLS.
SpeedMe 20 ноября в 15:26
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при перестрелке в Сухуме

ТАСС вчера в 22:23
Авто

Названы основные ошибки при сезонной смене колес

Журнал "За рулем" назвал основные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.
РИА Новости вчера в 20:06
Происшествия

Шесть человек пострадали при пожаре в жилом доме под Екатеринбургом

Шесть человек пострадали, по предварительным данным, при крупном пожаре в многоквартирном жилом доме в Нижнетуринском городском округе Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 14:46
Политика

В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 21 ноября в 05:15
Происшествия

В Северной Осетии пять человек погибли в ДТП

ТАСС 00:36
Космос

«Роскосмос» сообщил о приближении к Земле неизвестного астероида

РИА Новости вчера в 14:03
Спорт

Сборная России по пляжному футболу стартовала на ЧМ с победы

Российская газета 00:35
Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Газета.Ru вчера в 08:57
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное