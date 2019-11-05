Футбол
Soccer.ruБербатов считает, что «Ман Сити» обыграет «Челси»
Чемпионат Англии
Стадион «Этихад»
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
27
Канселу
5
Стоунз
25
Фернандиньо
22
Менди
17
де Брюйне
16
Эрнандес
21
Сильва
26
Марез
10
Агуэро
7
Стерлинг
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
15
Зума
29
Томори
33
Палмьери
7
Канте
5
Жоржиньо
17
Ковачич
10
Виллиан
9
Абрахам
22
Пулишич
Челси
Расстановка 4‑3‑3
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился мыслями о предстоящем матче «Манчестер Сити» – «Челси». Встреча пройдет 23 ноября в рамках 13-го тура АПЛ.Подопечные Лэмпарда показывают отличные результаты и могут доставить проблемы «Сити».
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