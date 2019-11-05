Футбол

Soccer.ruSoccer.ruБербатов считает, что «Ман Сити» обыграет «Челси»

Манчестер Сити — Челси
сегодня
в 12:30
Чемпионат Англии
Стадион «Этихад»
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
  
27
Канселу
  
5
Стоунз
  
25
Фернандиньо
  
22
Менди
  
17
де Брюйне
  
16
Эрнандес
  
21
Сильва
  
26
Марез
  
10
Агуэро
  
7
Стерлинг
  
1
Аррисабалага
  
28
Аспиликуэта
  
15
Зума
  
29
Томори
  
33
Палмьери
  
7
Канте
  
5
Жоржиньо
  
17
Ковачич
  
10
Виллиан
  
9
Абрахам
  
22
Пулишич
  
Челси
Расстановка 4‑3‑3
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился мыслями о предстоящем матче «Манчестер Сити» – «Челси». Встреча пройдет 23 ноября в рамках 13-го тура АПЛ.Подопечные Лэмпарда показывают отличные результаты и могут доставить проблемы «Сити».
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