Футбол
Soccer.ruБербатов считает, что «Ман Сити» обыграет «Челси»
Чемпионат Англии
Стадион «Этихад»
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился мыслями о предстоящем матче «Манчестер Сити» – «Челси». Встреча пройдет 23 ноября в рамках 13-го тура АПЛ.Подопечные Лэмпарда показывают отличные результаты и могут доставить проблемы «Сити».
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Фигурное катание
Четыре россиянки вышли в финал Гран-при по фигурному катанию
Четыре российские фигуристки отобрались в финал Гран-при, который состоится в Турине с 5 по 8 декабря.
Авто
Назван наиболее выгодный тип автомобилей в РФ
Аналитик Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала наиболее выгодный тип автомобиля в России.
Шоу-бизнес
Сенчукова и Рыбин рассказали о своей борьбе с раком
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова рассказали в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» как они борются с недугом.
Общество
Севший на мель танкер в Одессе мог перевозить контрабандную нефть
Севший на мель танкер в Одессе мог перевозить контрабандную нефть, сообщило одесское издание Думская.
Политика
Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
Транспорт
Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
Общество
Минздрав назвал новую дату изменения правил медосмотра для водителей
Минздрав России отложил введение новых правил для получения медсправки на водительские права до 1 июля 2020 года.
Армия и оружие
Российский спутник сошел с орбиты и сгорел в атмосфере
Отмечается, что обломки спутника сгорели при прохождении плотных слоев атмосферы.
Политика
Савченко предрекла Украине исчезновение в 2023 году
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что в 2023 году Украина исчезнет.
Гаджеты
Xiaomi представила в России Mi Note 10 и Redmi Note 8T
21 ноября в столице прошла официальная презентация двух новых гаджетов от «китайской Apple»: мобильных телефонов Mi Note 10 и Redmi Note 8T.
Политика
В МВФ заявили о прогрессе в дискуссии с Украиной о кредитовании
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) заявила о достижении прогресса в дискуссиях с Украиной о новой программе кредитования страны, заявил руководитель миссии Рон ван Роден.
Происшествия
На Кубани возбудили дело после обнаружения девочки в выгребной яме
В кратчайшие сроки ребенка нашел сотрудник полиции — девочка была обнаружена в выгребной яме на территории местного дома культуры.
Происшествия
В Петербурге чеченский водитель стрелял из автомата возле здания УМВД
Происшествия
Изрезавший в лесу бывшую возлюбленную россиянин задержан
В Иркутской области задержан 31-летний житель города Железногорск-Илимский, который вывез бывшую возлюбленную в лес, избил, несколько раз ударил ножом и оставил умирать.
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в первом матче при Моуринью
Лондонский «Тоттенхэм» одержал победу в дерби над «Вест Хэмом» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Авто
Компания Kia презентовала новый кроссовер Kia KX3
Южнокорейский автопроизводитель KIA презентовал на автосалоне в Гуанчжоу новый компактный кроссовер KIA KX3.
Политика
Яровая прокомментировала выступление Путина на съезде «Единой России»
Президент РФ Владимир Путин в своём выступлении перед делегатами XIX съезда «Единой России» уделил внимание традиционным ценностям, на которые опирается страна.
Политика
Хинштейна избрали заместителем секретаря Генсовета «Единой России»
«Заместителями секретаря Генсовета «Единой России» избираются Александр Хинштейн и [ вице-губернатор Ленинградской области] Сергей Перминов», - сказал секретарь Генерального Совета партии, вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.
Футбол
Владимир Федотов: «На первый план вышли ребята со свистком»
Общество
В Москве пропал барнаульский фотограф Александр Волобуев
Друзья и коллеги известного алтайского фотографа Александра Волобуева разыскивают его, так как он не вернулся из Москвы, сообщают Союз фотохудожников России и политолог Михаил Гундарин.
Политика
Новак рассказал о следующей встрече по транзиту газа через Украину
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что очередная техническая встреча по вопросу транзита газа через Украину пройдёт на следующей неделе.
Спорт
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Шляхтин подал в отставку
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий.
Космос
К Земле приближается астероид, похожий на челябинский метеорит
Болид диаметром 10-15 метров в начале ноября обнаружила система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.
Общество
Директор Софии Ротару назвал «заказом» критику артистки в СМИ
Концертный директор популярной исполнительницы Софии Ротару Сергей Лавров назвал «заказом» публикации в СМИ компрометирующей артистку информации, об этом 23 ноября сообщает издание Ura.ru.
Авто
Внедорожник GAC GS8 появился у российских дилеров
Новый внедорожник GAC GS8 еще не поступил в продажу на российском рынке, но автомобили уже добрались до дилерских центров, по крайней мере – в Москве.
Общество
Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Общество
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства
Мать убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Галина Ещенко провела собственное расследование убийства своей дочери и назвала новую версию случившегося.