Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился мыслями о предстоящем матче «Манчестер Сити» – «Челси». Встреча пройдет 23 ноября в рамках 13-го тура АПЛ.Подопечные Лэмпарда показывают отличные результаты и могут доставить проблемы «Сити».

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Общество В Москве пропал барнаульский фотограф Александр Волобуев Друзья и коллеги известного алтайского фотографа Александра Волобуева разыскивают его, так как он не вернулся из Москвы, сообщают Союз фотохудожников России и политолог Михаил Гундарин.

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