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Бербок объяснила отмену встречи с Зеленским изменениями в графике французского министра

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок пояснила отмену запланированной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
РИА Новости
«Никаких проблем со встречей с президентом нет, давайте не создавать какую-то конспирологию вокруг этого».
REGNUM
По информации телеканала, встреча была отменена по инициативе украинской стороны, причины отмены не сообщаются.
РИА Новости
В январе Зеленский и Бербок обсудили ситуацию вокруг Украины и выразили надежду на то, что в скором времени удастся организовать саммит в "нормандском формате".
Газета.Ru

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