Ранее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила ТАСС, что в нижней палате парламента разрабатывается проект нового закона о похоронном деле в России, его планируют внести на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию.
НАТО может увеличить численность войск на восточном фланге альянса на долгосрочной основе, заявил генсек Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Польши Анджеем Дудой.
Оказалось, что центральная сверхмассивная черная дыра в NGC 7582, возможно, окружена некой структурой, экранирующей остальную часть галактики от мощного потока энергии, который истекает из галактического ядра.