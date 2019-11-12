Футбол
Sport24.ruБердыев может завершить тренерскую карьеру
В ближайшее время в Татарстане должны построить четыре крытых манежа, которые станут базой для сети футбольных академий, а Бердыев будет курировать этот проект. При этом совмещение развития академии и работы в клубе РПЛ невозможно, хотя ранее сообщалось об интересе к тренеру со стороны «Сочи».
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Бердыев пока не готов тренировать «Сочи», у него есть другие приоритетные задачи
Спорт день за днем04:44
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