Спорт день за днем

67-летний специалист увлекся идеей развития детско-юношеского футбола. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов согласовал строительство четырех крытых манежей, которые станут базой для сети футбольных академий. Бердыев будет курировать этот проект.

с чего всё началось

В ближайшее время в Татарстане должны построить четыре крытых манежа, которые станут базой для сети футбольных академий, а Бердыев будет курировать этот проект. При этом совмещение развития академии и работы в клубе РПЛ невозможно, хотя ранее сообщалось об интересе к тренеру со стороны «Сочи».

Спорт день за днем

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