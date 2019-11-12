Футбол

Sport24.ruSport24.ruБердыев может завершить тренерскую карьеру

В ближайшее время в Татарстане должны построить четыре крытых манежа, которые станут базой для сети футбольных академий, а Бердыев будет курировать этот проект. При этом совмещение развития академии и работы в клубе РПЛ невозможно, хотя ранее сообщалось об интересе к тренеру со стороны «Сочи».
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с чего всё началось

Бердыев пока не готов тренировать «Сочи», у него есть другие приоритетные задачи

67-летний специалист увлекся идеей развития детско-юношеского футбола. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов согласовал строительство четырех крытых манежей, которые станут базой для сети футбольных академий. Бердыев будет курировать этот проект.
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Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола конца 2000-х и начала 2010-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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