Футбол

Sport24.ruSport24.ruБердыев может завершить тренерскую карьеру

В ближайшее время в Татарстане должны построить четыре крытых манежа, которые станут базой для сети футбольных академий, а Бердыев будет курировать этот проект. При этом совмещение развития академии и работы в клубе РПЛ невозможно, хотя ранее сообщалось об интересе к тренеру со стороны «Сочи».
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с чего всё началось

Бердыев пока не готов тренировать «Сочи», у него есть другие приоритетные задачи

67-летний специалист увлекся идеей развития детско-юношеского футбола. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов согласовал строительство четырех крытых манежей, которые станут базой для сети футбольных академий. Бердыев будет курировать этот проект.
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Бердыев пока не готов тренировать «Сочи», у него есть другие приоритетные задачи

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